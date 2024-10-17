Сервис Ookla SpeedTest заподозрили в шпионаже и хотят заблокировать в России

Международная академии связи (МАС) предложила запретить использование в России сервиса для измерения скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. МАС утверждает, что данные о телекоммуникационной инфраструктуре РФ через Ookla попадают к спецслужбам США, что увеличивает риск кибератак. Госдума и ФСБ поддержали предложение МАС.

Президент Международной академии связи Анастасия Оситис утверждает, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США, помогая создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи. По её мнению, «это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере». При этом Ookla не платит налоги в России, не исполняет требования российских ведомств и законодательства, в том числе касающиеся обработки персональных данных.

По словам академика МАС Сергея Мельника, системы тестового контроля позволяют получить информацию о конфигурации сетей связи, используемом оборудовании, нагрузке, пропускной способности и многом другом. Эти данные могут быть использованы иностранными спецслужбами, к примеру, для организации адресных DDoS-атак.

«Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас. После этого измерять скорость доступа с абонентских устройств при помощи этого сервиса станет нецелесообразным. У него есть альтернативные российские аналоги — в частности, система “Линкметр”», — утверждает Мельник.

Главное преимущество сервиса Ookla SpeedTest — его глобальный охват. На сегодняшний день компания располагает 16 220 тестовыми серверами по всему миру, что позволяет точно измерять и анализировать скорость интернет-доступа в любой точке земного шара. Ежедневно пользователи совершают несколько миллионов замеров при помощи SpeedTest, а общее количество тестов за всё время работы с 2006 года приближается к 57 млрд.

В мире существует немало альтернативных сервисов для измерения скорости интернета. Эксперты утверждают, что практически все иностранные измерительные сервисы передают за рубеж больше данных о пользователях и сетях, чем указано в их пользовательских соглашениях. Не исключено, что эти данные становятся достоянием иностранных спецслужб. Такие измерители рано или поздно могут вызвать вопросы со стороны госструктур и специалистов по информационной безопасности.

Иностранные сервисы вполне могут быть заменены продуктами российской разработки, например, сервисом «Мегабитус» от компании TelecomDaily или QMS от «Ростелекома», который внесён в реестр отечественного ПО Минцифры.

На сегодняшний день формальных оснований для запрета SpeedTest нет, как нет и правовых механизмов, обязывающих операторов использовать для измерения только отечественный софт.