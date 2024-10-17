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Британец подал иск на £500 млн за биткоины, которые ему не разрешают откопать на свалке

Житель английского Ньюпорта Джеймс Хауэллс (James Howells) в 2013 году случайно выбросил жёсткий диск с электронным кошельком с 7500 биткоинами — на сегодня они стоят более $500 млн. На протяжении десяти лет Хауэллс не может добиться от властей города разрешения на проведение массированных «раскопок» на городской свалке. Свой отказ власти мотивируют заботой об экологии. Теперь Хауэллс подал в суд на городской совет, требуя £495 314 800 в качестве возмещения ущерба.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Сумма в иске Хауэллса примерно эквивалентна той, что находится на накопителе с криптовалютой. Хауэллс утверждает, что на самом деле он не хочет этих денег от совета и просто пытается заставить их разрешить ему продолжить поиски. Это лишь последний шаг в отчаянных и, предположительно, довольно дорогостоящих усилиях по возвращению накопителя. За последние десять лет Хауэллс уволился с работы в сфере ИТ и собрал команду инвесторов, которым он обещает до 70 % от криптоактивов, если накопитель будет найден.

Также Хауэллс заявил, что готов поделится определённым процентом от возвращённых средств с местным сообществом, если ему удастся его найти. Он утверждает, что законодатели Ньюпорта много потеряли, отклоняя его просьбу очистить свалку. «Если бы они поговорили со мной в 2013 году, сейчас это место выглядело бы как Лас-Вегас, — заявил Хауэллс. — Ньюпорт выглядел бы как Дубай. Вот такую ​​возможность они упустили».

Городской совет Ньюпорта несколько раз отказывал Хауэллсу, утверждая, что работа такого рода окажет заметное негативное воздействие на окружающую среду и экологическую обстановку.

Нет никакой гарантии, что диск может быть найден и тем более, что он окажется в работоспособном состоянии. Скорее всего, Хауэллс потратил лучшие годы своей жизни и огромную сумму денег впустую. Но его рвение можно понять.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоины, накопитель, утрата
биткоины, накопитель, утрата
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