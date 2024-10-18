Razer выпустила гарнитуру с ушами в стиле покемона Генгара, но достать её непросто

Компания Razer представила новую игровую гарнитуру, вдохновлённую призрачным покемоном Генгаром (Gengar). Эта гарнитура стала частью эксклюзивной коллекции, однако приобрести её непросто — напрямую это можно сделать только в Китае, а остальным приходится прибегать к помощи перекупщиков.

Полная коллекция Gengar x Razer была анонсирована ещё в июле, но, как сообщает портал Kotaku, гарнитура поступила в продажу только на этой неделе. В коллекцию входят также мышь и коврик для стола, украшенные зловещей улыбкой Генгара. Несмотря на лимитированный выпуск, гарнитуру можно найти на AliExpress. Однако, как и следовало ожидать, коллекция уже появилась и на платформах вторичной торговли, где обитают перекупщики, в частности на eBay.

Стоимость гарнитуры составляет примерно $125, но на eBay предприимчивые торговцы предлагают товар по цене около 200 долларов. Вероятно, в ближайшие недели или месяцы цена снизится, однако фанаты, желающие обзавестись наушниками с ушами Генгара «прямо сегодня» уже могут это сделать через перекупщиков.

Отметим, что это не первое сотрудничество Razer с японской компанией The Pokémon Company, создавшей Покемонов. Ранее была представлена линейка аксессуаров с Пикачу и Иви, включая клавиатуру, саундбар, гарнитуру, коврик для стола и коврик для мыши.