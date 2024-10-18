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Asus представила блоки питания ROG Thor III на 1000 и 1200 Вт с GaN-транзисторами и магнитным OLED-экраном

Компания Asus сообщила о расширении флагманской серии блоков питания ROG Thor III моделями мощностью 1000 и 1200 Вт. Ранее производитель представил в этой серии флагманскую модель мощностью 1600 Вт.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Как и в самой старшей версии, в новых вариантах на 1000 и 1200 Вт используются транзисторы GaN MOSFET, обеспечивающие блокам питания повышенную энергоэффективность и более оптимизированную внутреннюю конструкцию. По словам Asus, GaN-компоненты обеспечивают «прирост до 30 % энергоэффективности по сравнению со стандартными MOSFET». Все новинки также оснащены конденсаторами с низким эквивалентным последовательным сопротивлением.

От старшей версии на 1600 Вт модели меньшей мощности отличаются соответствием стандарту энергоэффективности 80 Plus Platinum. Старшая модель имеет высший рейтинг 80 Plus Titanium.

Все блоки питания серии ROG Thor III соответствуют стандарту питания ATX 3.1, а также оснащены запатентованным интеллектуальным стабилизатором напряжения, обеспечивающим стабильную подачу питания на видеокарту, что улучшает общую производительность системы. Производитель заявляет, что этот элемент до 45 % повышает стабильность передачи мощности на GPU.

Ещё одной особенностью блоков питания ROG Thor III является поддержка Turbo-режима. Правда, на практике функция выглядит менее впечатляюще, чем её название. Это обычные настройки кривой вентилятора, которые позволяют устройству более продолжительное время справляться с пиковыми нагрузками. Иными словами, это более скоростной режим работы вентилятора. Сам вентилятор имеет ресурс работы до 80 тыс. часов.

Наконец, все модели блоков питания Asus ROG Thor III оснащены съёмным OLED-дисплеем с магнитным креплением для отображения в реальном времени информации об энергопотреблении системы. Его можно устанавливать с любой стороны БП.

На блоки питания ROG Thor III заявляется 10-летняя гарантия производителя. Стоимость новинок не сообщается. Для сравнения, модель БП ROG Thor 1600T предыдущего поколения мощностью 1600 Вт оценивается в $700.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: asus rog, блок питания, atx 3.1
asus rog, блок питания, atx 3.1
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