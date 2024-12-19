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Корпуса, БП и охлаждение
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Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5

 
Рассмотрим еще один блок питания MSI — «золотую» модель мощностью 1 000 Вт с разъемом 12VHPWR либо 12V2x6, которая основана на заслуженно популярной платформе CSZ от Channel Well
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В каталоге MSI модель A1000G PCIE5 является старшим представителем серии MPG, которая рассчитана на массового потребителя, но обладает всеми регалиями современного блока питания — от поддержки стандарта ATX 3.0 до пассивного охлаждения под низкой нагрузкой.

#Технические характеристики, конструкция, цена

MPG A1000G PCIE5 сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold и получил «золотую» оценку лаборатории Cybenetics. Блок питания может выдать полную мощность 1 000 Вт по линии 12 В и обязан выдерживать скачки мощности всех потребителей вплоть до 2 000 Вт. Расчетная мощность видеокарты, подключенной кабелем 12+4, составляет 600 Вт, а кратковременный максимум — 1 800 Вт.

Корпус БП насчитывает 150 мм в глубину и продувается вентилятором типоразмера 135 мм. Последний начинает вращаться только при достижении определенной нагрузки, но будет работать в постоянном режиме, если нажать кнопку переключателя.

Тестовый образец MPG A1000G PCIE5 имеет разъем уже устаревшего стандарта 12VHPWR. В обновленной версии блока питания, которая продается под тем же названием, его заменили более надежным 12V2x6. Однако это не критически важный апгрейд, ведь известная проблема неплотного смыкания контактов чаще всего возникает на стороне видеокарты. При этом сертификация ATX 3.0, в отличие от ATX 3.1, предъявляет более строгие требования к времени корректной регуляции напряжений при обрыве питания под полной нагрузкой (17 вместо 12 мс).

Помимо 12VHPWR, у MPG A1000G PCIE5 есть лишь четыре 12-вольтовых разъема. В высокопроизводительной системе три из них будут заняты кабелями EPS и дополнительного питания материнской платы. К счастью, MSI добавила к ним переходник с 12VHPWR на два восьмиконтактных штекера старого образца, поэтому подключение видеокарт AMD с тремя разъемами возможно без дополнительных разветвителей и не «гирляндой».

Тип кабеляКоличество кабелейКонечных разъемов на кабелеДлина до первого разъема, ммСечение проводников
24-контактный 1 1 600 18/22AWG
EPS12V 2 1 (2 × ATX12V) 700 18AWG
12VHPWR 1 1 600 16/26AWG
PCI Express (6 + 2) 3 2 600 16/18AWG
SATA 3 4 500 18AWG
Molex 1 4 500 18AWG

Все кабели, кроме 12VHPWR, имеют ленточную форму и сечение основных жил не меньше 18 AWG, а в кабелях питания видеокарты его увеличили до 16 AWG.

При минимальной стоимости 18 199 руб. в период работы над обзором MPG A1000G PCIE5 не выбивается из общего ряда киловаттных блоков питания с разъемом 12VHPWR либо 12V2x6 и «золотой» энергоэффективностью.

#Внутреннее устройство

Блок питания собран на OEM-платформе CSZ от Channel Well Technologies, которая часто встречается в устройствах среднего и высокого класса. Конструкция печатной платы MPG A1000G типична для современных БП с золотым сертификатом 80 PLUS. На лицевой стороне расположен каскадный фильтр ЭМП, варистор для защиты от импульсного перенапряжения, связка термистора с реле для ограничения пусковых токов и, разумеется, блок активной PFC.

Преобразователь линии 12 В имеет полумостовую топологию с LLC. На обратной стороне установлены синхронные выпрямители.

Малые напряжения 3,3 и 5 В формируются из 12 В с помощью преобразователей постоянного тока.

Электролитические конденсаторы представлены продукцией японских компаний Nichicon, Nippon Chemi-Con и Rubycon.

Внутренности блока питания охлаждает вентилятор Hong Hua модели HA13525H12SF-Z на гидродинамическом подшипнике.

#Методика тестирования

Методика тестирования, принятая в 3DNews, описана в отдельной статье, которая рекомендуется к прочтению для понимания устройства компьютерных блоков питания и их важнейших характеристик. Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.

#Результаты тестирования

MPG A1000G PCIE5 подтвердил заявку на «золотую» энергоэффективность в доступном тестовому стенду диапазоне мощности до 840 Вт, но лишь при условии доминирующей нагрузки на линию 12 В. Малые линии проходят дополнительное преобразование напряжения, которое резко снижает общий КПД.

В режиме «гибридного» охлаждения вентилятор БП начинает вращаться только тогда, когда общая мощность нагрузки достигает 400 Вт (опять-таки на линии 12 В). Даже при мощности 800 Вт, которая включает малые линии, скорость вращения вентилятора не превышает 950 об/мин. Если выключить «гибридный» режим, кривая скорости вращения под нагрузкой от 400 Вт не изменится, но и при меньшей мощности вентилятор будет поддерживать низкую скорость около 400 об/мин.

MPG A1000G PCIE5 продемонстрировал безупречную регуляцию напряжения 12 В: при мощности соответствующей линии вплоть до 720 Вт напряжение не отклоняется от эталона более чем на 1 %. В свою очередь, отклонение напряжения 5 В лежит в пределах 2 %. Только на линии 3,3 В под высокой нагрузкой ошибка регуляции превышает критическую величину 5 %, но эта линия является наследством прошлых версий стандарта ATX и в современных настольных компьютерах бездействует.

Размах колебаний напряжения на линиях 12 и 5 В при нагрузке 840 Вт составляет 20 и 16 мВ соответственно, что является превосходным результатом.

#Выводы

MSI MPG A1000G PCIE5 — еще один блок питания категории выше среднего, который имеет высокую мощность — 1 000 Вт — и отрабатывает свою стоимость такими качествами, как «золотой» КПД, тихая работа и пассивное охлаждение при нагрузке меньше 400 Вт. Низкий размах пульсаций и безупречная стабильность напряжений 12 и 5 В также относятся к обязательным атрибутам современного БП. Пожалуй, единственным недостатком устройства можно назвать неудовлетворительную регуляцию линии 3,3 В, но высокий ток на ней уже давно является теоретической ситуацией для игрового компьютера или рабочей станции.

 
 
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Теги: блок питания, msi
блок питания, msi
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