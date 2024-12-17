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Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый

 
Huawei AX2 New (Новый) продолжает традиции AX2 («Старого»). Это по-прежнему недорогой Wi-Fi 6 маршрутизатор начального уровня, который подойдёт тем, кто не претендует на лавры специалиста по проводным и беспроводным сетям

Важно не запутаться при покупке, поскольку обе версии доступны в продаже, причём обновлённую модель можно найти даже дешевле, чем предыдущую. Тем более выглядят они идентично. Если вдруг продавец поленился обновить фотографии коробки и самого устройства, на которых отчётливо виден суффикс New в названии, то можно сориентироваться по индексу модели: если предыдущая версия называлась WS7001 (WS7001-20), то Huawei AX2 New — это WS7001 V2 (WS7001-22). Вот эта двойка в конце и указывает на «правильный» вариант.

В комплекте с устройством поставляется компактный блок питания мощностью 12 Вт. Сам роутер тоже невелик: 256 × 137 × 29 мм при массе чуть больше 200 г. Корпус сделан из матового белого пластика. Сзади и сбоку находятся четыре антенны, которые откидываются на 90° и поворачиваются на 180° вокруг своей оси. Проводных 1GbE-портов всего три.

AX2 New сам определит WAN-подключение при подсоединении кабеля провайдера к любому из них, назначив оставшиеся LAN-портами. Впрочем, если вдруг возникнут проблемы, автоматическое определение WAN можно отключить, назначив ближайший к разъёму питания порт как внешний. Роутер «понимает» DHCP и PPPoE и «в курсе» про IPv6. А большего для подключения к подавляющему большинству российских провайдеров и не требуется. Но перед покупкой всё же лучше спросить в техподдержке про совместимость.

За верхней крышкой прячется неяркий или, лучше сказать, ненавязчивый или даже незаметный индикатор, который в настройках можно отключить. Он, правда, всё равно будет загораться предупреждающе красным в случае проблем с роутером и мигать при подключении нового клиента. Быстро подключить новое устройство к Wi-Fi позволяет кнопка WPS на заднем торце. Она же сбросит настройки роутера до заводских при долгом нажатии.

На скошенных снизу боках устройства находятся крупные вентиляционные отверстия. На дне корпуса расположены гнёзда для крепления роутера на стену, чего так не хватало некоторым более ранним моделям Huawei, информационная наклейка с QR-кодом, который позволит в один клик, то есть скан, добавить роутер в приложение AI Life.

AI Life — это самый простой и наиболее правильный способ взаимодействия с AX2 New. Веб-интерфейс тут тоже есть, причём часть технических параметров настраивается именно там. Обратите внимание, что по умолчанию сеть Wi-Fi не запаролена, так что пошаговым мастером первичной настройки с типовыми вопросами (имя сети и её пароль, пароль для доступа к роутеру, тип WAN-подключения и т.п.) нужно обязательно воспользоваться.

Само приложение простое и понятное. На главной странице отображается состояние домашней сети и есть быстрые ссылки к основным разделам. И да, даже AX2 New досталась от старших моделей функция картографирования уровня сигнала. Для этого надо нарисовать в специальном разделе план помещения, после чего можно будет измерить в приложении качество покрытия в разных точках и при необходимости переместить роутер так, чтобы сигнал пробивался к изначально проблемным зонам. Это может быть полезно для диагностики беспроводного подключения. Да и в целом в приложении много индикаторов работы и самого роутера, и клиентов, а также средств быстрой диагностики. Есть даже список мини-мастеров для решения типовых проблем с интернет-подключением и Wi-Fi.

Средства диагностики
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В этом-то и заключается главная прелесть устройства — оно изначально рассчитано на не слишком опытных пользователей. Даже если они впервые сталкиваются с самостоятельной настройкой и управлением роутером, какую-то критическую ошибку допустить им будет трудно. Вместе с тем нельзя сказать, что AX2 New совсем-совсем простоват. Но любителям повозиться с настройками и более требовательным (и понимающим) пользователям он не подойдёт, это стоит признать.

Встроенные функции безопасности включают защиту от DHCP/ARP-спуфинга внутри локальной сети, выделенную гостевую сеть с отключением при желании через заданный промежуток времени (1 день, 4 часа) и общим лимитом скорости, работу основной сети Wi-Fi по расписанию, противодействие подбору пароля к Wi-Fi — при попытке брутфорса нежелательный клиент будет на время заблокирован — и автообновлению прошивки, которое включено по умолчанию.

AI Life
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Контроль над клиентами фактически сводится к созданию чёрных/белых списков MAC-адресов. Для допущенных до домашней сети устройств можно задать лимит входящей/исходящей скорости, а также включить родительский контроль, под которым подразумевается возможность создать расписание доступа в Интернет (заданный промежуток времени в течение дня + дни недели) и фильтрации URL по ключевым словам.

Технические характеристики Huawei AX2 New (WS7001-22)
Стандарты Wi-Fi 6; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v (2,4 ГГц + 5 ГГц)
Чипсет/контроллер Н/Д
Память RAM 128 Мбайт/ROM 128 Мбайт
Антенны 4 × внешние, несъёмные; 2×2:2 (5 ГГц) + 2×2:2 (2,4 ГГц); длина 128 мм
Шифрование Wi-Fi WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE; WPS; 1 × гостевая сеть
Параметры Wi-Fi Скорость 5 ГГц: 802.11ax до 1201 Мбит/с
Скорость 2,4 ГГц: 802.11ax до 300 Мбит/с
Интерфейсы 3 × 10/100/1000 Мбит/с Ethernet RJ-45
Индикаторы Питание/состояние
Аппаратные кнопки WPS/сброс настроек
Размеры (ШхДхВ) 256 × 137 × 29 мм
Масса 210 г
Питание DC 12 В 1 А
Условия работы t° от 0 до +40 °C, отн. влажность от 5% до 95% (без конденсации)
Гарантия 1 год
Цена 3300 руб.
Возможности
Доступ в Интернет Static IP, DHCP, PPPoE; VLAN
Сервисы IPv6 (DHCP, Static, SLAAC); резервная сеть Wi-Fi 5; расписание Wi-Fi; самодиагностика
Защита HUAWEI HomeSec; родительский контроль: расписание, фильтрация по URL/ключевым словам
Проброс портов Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ; IPTV (мост, VLAN)
VPN Клиент L2TP, PPTP
QoS/Шейпинг Шейпинг по MAC; WMM
Сервисы Dynamic DNS -
Режим работы Маршрутизатор, мост, репитер, mesh-узел Link+
Проброс VPN, ALG -
Брандмауэр Фильтрация по MAC; защита от DHCP/ARP-спуфинга; SPI

Про аппаратную начинку AX2 New известно мало. Сама Huawei говорит о 128 Мбайт постоянной и оперативной памяти.

Роутер относится к маркетинговому классу AX1500 и предлагает два диапазона в режиме 2T2R: 2,4 ГГц с канальной скоростью до 300 Мбит/с (802.11b/g/n или Wi-Fi 4; 80 МГц) и 5 ГГц с канальной скоростью до 1201 Мбит/с (802.11a/n/ac/ax или Wi-Fi 6; 40 МГц). Для особо привередливых устройств Wi-Fi 5 можно включить отдельную резервную сеть с таким же паролем, что у основной. Функции TWT и EDCA по умолчанию отключены, по-видимому, тоже из соображений безопасности.

Для по возможности максимально бесшовного переключения между диапазонами AX2 New предлагает поддержку 802.11k/v, но фактически работа этой функции во многом будет зависеть от конкретного смартфона или даже его прошивки. По умолчанию включен приоритет 5 ГГц и лишь при слабом сигнале клиенты будут отправляться в диапазон 2,4 ГГц. Более того, Huawei даже для такой простой модели добавил возможности создания mesh-сети из двух роутеров, что позволит увеличить заявленную площадь покрытия с 90 м2 до 160 м2.

Обладателям смартфонов под управлением фирменной HarmonyOS обещана скорость переключения между сетями двух роутеров на уровне 50 мс. Сам роутер, конечно, тоже управляется именно этой ОС. Устройство также может работать в режиме моста или репитера, но большая часть функций в этом случае будет не доступна.

Веб-интерфейс Huawei AX2 New
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web_21.png
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Для тестирования WAN-подключений использовался ПК с процессором Ryzen 9 7950X3D, двухпортовой сетевой картой Intel X540-T2 и коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+IN. Каждый порт Intel X540-T2 проброшен через PCI Passthrough к собственной ВМ в Proxmox VE 8.2. Системой на стороне WAN является Ubuntu 24.04 с сервером ACCEL-PPP. На стороне LAN — та же Ubuntu 24.04. Каждой ВМ выделено 4 vCPU и 8 Гбайт RAM. Измерение пропускной способности выполнено утилитой iPerf 3. Сети WAN и LAN изолированы друг от друга на коммутаторе. Результаты ожидаемо неплохи, особенно для PPPoE-подключения, которое оказалось даже лучше просто NAT и симметричнее.

Пропускная способность — NAT и PPPoE, Мбит/с
WAN → LAN × 1 WAN → LAN × 8 LAN → WAN × 1 LAN → WAN × 8 >WAN → LAN/LAN → WAN × 1 WAN → LAN/LAN → WAN × 8
NAT 870 731 877 739 150/719 456/454
PPPoE 869 915 864 908 453/458 453/454

Для тестов Wi-Fi использовался тот же самый ПК с беспроводным адаптером Qualcomm NCM865. Поскольку нас интересует только 5 ГГц диапазон, то для него точка доступа была отделена от 2,4 ГГц, вручную был выставлен канал 64 (а вообще доступны 36-64 и 149-161) и выбрано шифрование WPA3. Все прочие параметры оставлены в значениях по умолчанию, включая ширину канала (роутер и так выбрал 80 МГц). Клиент и роутер находились на расстоянии трёх метров друг от друга. И опять-таки результат вполне ожидаемый для такой конфигурации радиомодулей.

Пропускная способность — Wi-Fi (IEEE 802.11ax 5 ГГц HE80), Мбит/с
№ потоков 1 8 32
Маршрутизатор → клиент 505 575 554
Клиент → маршрутизатор 429 462 441
Маршрутизатор → клиент/клиент → маршрутизатор 342/209 267/255 234/252

В целом трудно предъявлять хоть какие-то претензии к базовому роутеру за 3300 руб. от известной компании. К тому же весьма дружелюбного к неподготовленному пользователю и не лишённого некоторых интересных функций, которые у других брендов и не найти в устройствах той же ценовой категории. Один из наиболее очевидных сценариев использования — замена предоставленного несколько лет назад провайдером роутера, который уже «не тянет» и домашнюю сеть, и подросшие скорости интернет-подключения. Или же чёткое понимание того, какие функции в роутере вам действительно нужны, а какие не очень.

Впрочем, одна претензия всё-таки есть, именно с неё и начинается текст — названия для своих роутеров Huawei упорно выбирает не самые удачные. AX2 New при покупке онлайн легко спутать с предыдущей версией AX2. А ведь есть ещё очень похожий внешне AX1, который вообще предлагает только Wi-Fi 5. Если же подход Huawei к домашним роутерам в принципе нравится, но хочется чего-то помощнее, то компания предлагает серию AX3, в которой опять-таки есть сразу несколько устройств с разными «дополнениями» в названии.

 
 
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Теги: huawei, wi-fi, wi-fi 6, роутер, article
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