На авиационной выставке в Китае итальянский разработчик новых средств городской воздушной мобильности — компания Manta Aircraft — представил полномасштабный макет футуристического шестиместного воздушного средства ANN Plus. Ориентация на восточный рынок и заключение партнёрства с китайской компанией Shenyang Aviation Industries Group позволят ускорить начало производства электролёта и его продвижение на азиатские рынки.

Электролёт ANN Plus, также известный как ANN-6, стал продолжением разработки компанией нового класса воздушных средств на электрической тяге. Размах крыльев аппарата составляет 12,1 м, длина — 12,2 м, высота — 2,7 м. В кабине расположены кресла: пять пассажирских и одно для пилота. При изготовлении выставочного экземпляра разработчик использовал дорогие отделочные материалы, такие как кожа и дерево.

Электролёт оснащён четырьмя встроенными в фюзеляж электродвигателями с пропеллерами, а также двумя канальными электродвигателями (винтами) под каждым крылом. Эти двигатели поворотные, что позволяет ANN Plus взлетать вертикально или с коротким разбегом. Посадка, по всей видимости, возможна только на взлётно-посадочную полосу, пусть даже укороченную.

Благодаря аэродинамическому профилю планера ANN Plus способен преодолевать до 300 км на одних аккумуляторах или до 1000 км при работе топливного генератора совместно с электродвигателями. В качестве топлива используется биологическое топливо, однако возможно применение водорода, если это потребуется. Платформа допускает гибкость в настройке силовых агрегатов.

Крейсерская скорость ANN Plus составит 240 км/ч. Дальность полёта и скорость делают его подходящим как для городских маршрутов, так и для региональных перелётов. Эксплуатация ANN Plus, по заверениям разработчиков, будет проще и значительно дешевле, чем обслуживание традиционных вертолётов.

С помощью Shenyang Aviation Industries Group компания Manta Aircraft планирует произвести в Китае два лётных экземпляра ANN Plus (в линейке компании также есть варианты для одного и двух пассажиров). После этого электролёт должен пройти сертификацию для эксплуатации в Китае и других странах Восточно-тихоокеанского региона, откуда начнётся его глобальное распространение.