Thermal Grizzly выпустила жидкие термопрокладки Thermal Putty

Компания Thermal Grizzly представила термоинтерфейс Thermal Putty, который можно описать как «жидкая термопрокладка». Новинка просты в применении и в отличие от традиционных термопрокладок выполняют функцию гибкого заполнителя зазоров, компенсирующего разницу в высоте между нагревающимися элементами и системой охлаждения.

Нагревающиеся в процессе работы силовые элементы подсистемы питания видеокарт с завода оснащаются термпопрокладками разной высоты. Со временем они изнашиваются, теряя эффективность, поэтому их необходимо заменять для исключения перегрева.

Thermal Putty может компенсировать разницу в высоте от 0,2 до 3 мм, что делает этот термоинтерфейс универсальным решением. «Жидкие термопрокладки» можно наносить двумя способами: на большую площадь с помощью прилагаемого в комплекте шпателя или вручную (рекомендуется делать это в перчатка). При нанесении вручную из новинки можно формировать небольшие шарики в соответствии с размером определенных контактных поверхностей (например, чипы видеопамяти или SMD-компоненты). И при установке системы охлаждения прижимная сила создаст правильную толщину термопрокладки, выдавив излишки.

Жидкая термопрокладка TG Thermal Putty доступна в трёх вариантах, в основном отличаясь теплопроводностью:

Putty Basic со средней теплопроводностью и стоимостью $16,24;

Putty Advance с повышенной теплопроводностью и стоимостью $27,14;

Putty Pro с высокой теплопроводностью и стоимостью $43,49.

Все варианты поставляются в банках объёмом 30 мл. Жидкие термопрокладки TG Thermal Putty не проводят электрический ток.

Следует отметить, что для улучшения теплопередачи между графическим или центральным процессором и системой охлаждения всё же желательно использовать традиционную термопасту или жидкий металл.