NASA рекомендует переосмыслить планы полётов на Марс — без частников проект не поднять

В NASA обновили пакет документов по планам освоения Луны и Марса. Эти два небесных тела тесно связаны в программе исследования Солнечной системы. База для старта к Марсу будет создана на Луне, и только после этого можно будет говорить о дороге на Марс. В то же время в агентстве призывают пересмотреть отношение к планетарным космическим программам, утверждая, что надо уходить от государственного финансирования и привлекать частников.

Три основополагающих момента по освоению Луны и Марса остаются прежними, меняясь лишь в деталях — это создание компактных ядерных реакторов для обеспечения энергией планетарной инфраструктуры, производство тяжёлого грузового посадочного лунного модуля и развёртывание на Луне базы постоянного присутствия человека. В NASA каждый год корректируют «архитектуру» программы Луна-Марс с учётом возможностей промышленности и поставщиков. Свежий пакет документов можно найти по ссылке.

Больший интерес вызывает документ, в котором NASA обосновывает необходимость «сдвинуть парадигму» представлений о программе покорения Марса: «Нужно бросить вызов традиционному мышлению и искать новые и креативные решения для исследования Марса». Документ, озаглавленный «Расширение горизонтов науки о Марсе: план устойчивой научной программы на Марсе — Программа исследования Марса на 2024-2044 годы», подготовил Директорат научных миссий NASA (MEP).

Учёные предостерегают, что для планирования будущих марсианских миссий надо предварительно ответить на два ключевых вопроса. И если полсотни лет назад проблема сводилась к затёртой фразе «Есть ли жизнь на Марсе?», то сегодня важно понять, как менялась потенциальная среда обитания на Марсе на протяжении истории планеты и зарождалась ли когда-либо жизнь на Марсе, и если да, то существует ли она сегодня?

Также в NASA признают, что организация больше не является одной из немногих, кто стремится к целенаправленному исследованию Марса. Развиваются инициативы других стран, прорастают зёрна коммерческих услуг по освоению Красной планеты. Это тоже сдвиг парадигмы.

«Чтобы оставаться авангардом в исследовании Марса, MEP должно придерживаться новой, иной модели: возможности отправлять всё больше миссий на Марс доступным и достижимым способом, и делать это, развивая разнообразные таланты и привлекая общественность к возможностям исследования Марса», — отмечается в отчёте.

В документе «миссия с меньшими затратами» оценивается примерно в размере от $100 до $300 млн без учёта запуска и затрат на выполнение миссии. Стоимость «стратегической миссии среднего класса» оценивается примерно в $1–2 млрд также без учёта ракеты-носителя и затрат на операции миссии.

Что касается использования коммерческих услуг, в отчёте говорится, что совместное исследование Марса «посредством новых моделей партнёрства с международным, коммерческим и академическим сообществами имеет важное значение». Государственно-частное партнёрство найдёт себя в реализации коммерческих услуг NASA по транспортировке на орбиту грузов и людей (COTS) и коммерческих услуг по доставке полезной нагрузки на Луну (CLPS).

Возвращаясь к Марсу, NASA подчёркивает, что поиск жизни на этой планете остаётся важным мероприятием.

«Любой потенциальный оазис для нынешней жизни или сохранения древней жизни, вероятно, расположены в районах, доступ к которым исторически был более сложным, — говорится в документе. — Некоторые из самых интересных ландшафтов на Марсе, например, находятся в южном полушарии, где средняя высота поверхности не позволяет роботизированным космическим аппаратам приземляться традиционными способами».

При этом отчёт предполагает, что существуют другие места, обеспечивающие условия, потенциально благоприятные для жизни, такие как недра (включая пещеры, залежи подземного льда и вулканическую среду), «где подходящие химические и экологические условия, возможно, позволили жизни закрепиться». В то же время в NASA отдают себе отчёт, что у человечества сегодня небольшое окно возможностей по поиску жизни на Марсе на месте. И даже оно станет доступным не раньше успехов на Луне в конце 2030-х годов.

Эрик Янсон (Eric Ianson), директор Программы исследования Марса NASA, заявляет в отчёте, что необходимо «бросить вызов традиционному мышлению и искать новые и креативные решения для исследования Марса». Это может включать «определение менее дорогих научных исследований, укрепление нашей инфраструктуры вокруг Марса, поиск новых удачных технологий и создание среды в обществе, расширяющей участие в исследовании Марса».