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«Джеймс Уэбб» разглядел в ранней Вселенной новорожденного близнеца Млечного Пути

«Откуда есть пошёл Млечный Путь?», — задаются вопросом учёные, если перефразировать Нестора-летописца. Восстановить пути эволюции нашей галактики можно, если изучать похожие объекты со времён их зарождения в ранней Вселенной. На триллионы галактик во Вселенной найдутся миллиарды мало отличимых от Млечного Пути. Одна из таких галактик обнаружена благодаря гравитационному линзированию. Это новорожденный близнец нашей галактики — ему всего 600 млн лет.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Галактика-близнец Млечного Пути получила поэтическое имя Искорка Светлячка (Firefly Sparkle). Наши приборы никогда не засекли бы её (разве только как искорку), если бы на пути света от неё не попалось огромное галактическое скопление. Масса скопления создала эффект линзы, преломив и усилив свет от далёкой галактики. Благодаря этому учёные смогли разглядеть её структуру и выделить в ней несколько зон звездообразования.

В основном успех при наблюдении этого объекта достигнут благодаря высокой чувствительности инфракрасных датчиков космической обсерватории им. Джеймса Уэбба. Именно его датчики помогли составить образ далёкой и молодой галактики после неминуемых при гравитационном линзировании искажений.

Галактика Firefly Sparkle наблюдается через 600 млн лет после Большого взрыва. У неё определено 10 отчётливых зон активного звездообразования. Каждая из зон имеет массу от 105 до 106 солнечных масс. Эти наблюдения дают науке первое спектрофотометрическое представление о типичной галактике на ранних стадиях её развития во Вселенной. У галактики Искорка Светлячка даже есть две сопутствующие карликовые галактики, роль которых для Млечного Пути исполняют галактики Большое и Малое Магеллановы Облака.

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Теги: джеймс уэбб, астрономия, галактика
джеймс уэбб, астрономия, галактика
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