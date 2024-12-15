Team Spirit стала чемпионом Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $500 тысяч

Сегодня в Шанхае прошёл финал Perfect World Shanghai Major 2024 — последнего в этом году крупного турнира по Counter-Strike 2. В матче за чемпионский кубок и приз в $500 тысяч сошлись команда с российско-украинским составом сербской организации Team Spirit и европейский состав американской организации FaZe Clan.

Финал этого «мейджора» проходил в формате Bo3, то есть до двух побед одной из команд. Баталии развернулись на картах Nuke, Ancient и Dust 2 — потребовалось сыграть все три, чтобы выявить победителя. Первая карта прошла довольно легко для Team Spirit и завершилась со счётом 13:8. На второй карте ситуация была обратной: FaZe Clan «закрыли» соперников со счётом 13:6.

Всё решалось на третьей карте, и к её середине казалось, что чемпионство уже в кармане Team Spirit. Однако крайне опытный состав FaZe Clan продемонстрировал выдающуюся волю к победе, отыгравшись со счёта 4:11 в пользу соперника до 11:12. Но в решающем раунде молодость и энергия взяли верх над опытом: Team Spirit победили со счётом 13:11 в свою пользу, так и не дав сопернику довести игру до овертаймов.

Данил «Donk» Крышковец — главная звезда Team Spirit — стал самым молодым чемпионом «мейджора» в истории. На сегодняшний день ему 17 лет и 324 дня. До этого рекорд принадлежал Маркусу «Kjaerbye» Кьярбаю (Markus Kjærbye), который выиграл ELEAGUE Major в 2017 году в возрасте 18 лет и 277 дней.

Крышковец, играющий на позиции рифлера (играет с автоматом), был признан лучшим игроком матча и всего турнира. В финальной встрече он совершил 69 игровых убийств, погибнув 44 раза, а его рейтинг составил 1,67 (HLTV Rating 2.1). За весь турнир его рейтинг составил 1,49. Также сегодня потрясающую игру показал рифлер Борис «magixx» Воробьёв, набивший 69 фрагов и погибший лишь 39 раз. В состав Team Spirit входят капитан Леонид «chopper» Вишняков, снайпер Дмитрий «sh1ro» Соколов и рифлер Мирослав «zont1x» Плахотя.

Состав FaZe Clan включает опытнейшего капитана Финна «karrigan» Андерсена (Finn Andersen), снайпера Хельвийса «broky» Сауканца (Helvijs Saukants) и рифлеров Ховарда «rain» Найгарда (Håvard Nygaard), Робина «ropz» Коля (Robin Kool) и Давида «frozen» Чернянского (David Čerňanský).

Как победитель, Team Spirit получила уникальный кубок чемпиона и призовые в размере $500 тысяч. Команда FaZe Clan, занявшая второе место, получила $170 тысяч.