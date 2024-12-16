Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона

Компания Vivo официально представила новый смартфон серии Y. Речь идёт об аппарате Vivo Y300, который построен на базе микропроцессора от MediaTek и имеет в оснащении три динамика, что позволяет новинке выделиться среди других среднебюджетных устройств.

Разработчики оснастили Vivo Y300 дисплеем AMOLED диагональю 6,77 дюйма, которые поддерживает разрешение 2392 × 1080 пикселей (Full HD). Используется панель с частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 20:9, пиковой яркостью 1800 кд/м² и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Diamond Shield. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Корпус смартфона защищён от влаги и пыли по стандарту IP64.

На тыльной стороне корпуса установлена двойная основная камера. Она сочетает 50-мегапиксельный сенсор Samsung S5KJNS (f/1.8) с поддержкой оптической стабилизации изображения с 2-мегапиксельным датчиком глубины Galcore GC02M1 (f/2.4). Фронтальная камера построена на базе 8-мегапиксельного сенсора OmniVision OV08D10 (f/2.05).

За производительность в Y300 отвечает восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 6300 (два ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G57 MC2. Аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях: с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 Гбайт. Источником питания служит батарея на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 44 Вт.

Главная особенность Y300 заключается в том, что в его конструкции установлено три динамика. В дополнение к привычным разговорному и мультимедийному динамику добавлен ещё один на 4,5 Вт. По заявлению разработчиков, благодаря этому Y300 способен воспроизводить аудио на 600 % громче других смартфонов. Также реализована поддержка панорамного 3D-звука.

Несмотря на наличие ёмкого аккумулятора, толщина смартфона составляет всего 7,79 мм, а вес — 199,9 г. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства в чёрном, белом и зелёном цветовых вариантах исполнения корпуса. Что касается цены, то базовую версию Y300 с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ можно будет приобрести примерно за $192, а за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ придётся заплатить $275.