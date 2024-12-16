Платформа YouTube экспериментирует с новой функцией голосовых ответов в комментариях. Небольшая группа блогеров получила возможность оставлять голосовые заметки или отвечать на комментарии пользователей к своим видео голосовыми сообщениями.

Возможность публиковать голосовые заметки в настоящий момент доступна только определённым авторам YouTube-каналов из США. При этом публикация голосовых комментариев возможна только через приложение YouTube для iOS и только на собственном канале.

Авторы каналов, у которых включена эта функция, могут нажать на новый значок звуковой волны во время ответа на комментарий, записать свой ответ и опубликовать его как голосовой комментарий. Хотя возможность записать и оставить голосовой комментарий сейчас доступна только ограниченному количеству авторов каналов, послушать эти голосовые заметки могут все пользователи платформы. Для них также доступна кнопка расшифровки голосового сообщения под заметкой, чтобы прочитать оставленный автором канала комментарий, если не хочется воспроизводить голосовую заметку.

Платформа рассчитывает, что эксперимент приведёт к «более тесным отношениям» между блогерами и их фанатами в будущем. YouTube продолжает расширять набор функций для взаимодействия между авторами и их поклонниками. В марте этого года платформа добавила возможность делиться эксклюзивными короткими видео с подписчиками. В сентябре на платформе был запущен чат для подписчиков того или иного автора.