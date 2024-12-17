Анонсирован геймерский смартфон Honor GT с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и ценой от $300

Компания Honor представила в Китае игровой смартфон Honor GT на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют до 16 Гбайт оперативной памяти. Новинка позиционируется как довольно доступный смартфон для поклонников мобильного гейминга.

Honor GT оснащён 6,7-дюймовым экраном AMOLED Oasis с разрешением FHD+ (2664 × 1200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и отображение 1,07 млн оттенков цвета. Пиковая яркость составляет 4000 кд/м2, а также имеется ШИМ-регулировка яркости подсветки с высокой частотой 3840 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Высокую производительность смартфона обеспечивает мощный 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,3 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 750 и оперативной памятью объёмом 12 или 16 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя составляет 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Эффективный отвод тепла обеспечивает система охлаждения с новой конструкцией испарительной камеры 3D Waterfall с использованием теплопроводящего геля с высоким показателем теплопроводности.

Съёмку селфи обеспечит 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,45. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком IMX906 (f/1,95) и 12-мегапиксельным сенсором с широкоугольной оптикой (f/2,2), который также подходит для макросъёмки.

Honor GT оснащён аккумулятором ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax (2,4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth 5.3, ресивер GPS, стереодинамики и порт USB Type-C. Новинка будет доступна в чёрном (Phantom Black), белом (Ice Crystal White) и зелёном (Aurora Green) цветах. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.

Цена Honor GT начинается с 2199 юаней (около $301) за версию с 12/256 Гбайт памяти. Стоимость модели с 16 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем на 1 Тбайт составляет 3299 юаней (около $452). Смартфон уже доступен для заказа и поступит в продажу в Китае 24 декабря.