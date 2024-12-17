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InWin выпустила СЖО AR36 с «бесконечным зеркалом» и ARGB-подсветкой

Компания InWin представила необслуживаемую систему жидкостного охлаждения AR36 с радиатором типоразмера 360 мм. Новинка выделяется крышкой водоблока, выполненной в стиле «бесконечного зеркала».

Источник изображений: InWin

Источник изображений: InWin

Водоблок системы жидкостного охлаждения InWin AR36 оснащён помпой со скоростью работы 3100 об/мин. В состав помпы входит трёхфазный шестиполюсный мотор. Толщина радиатора СЖО составляет 27 мм. К ней следует добавить 25 мм толщины фирменных 120-мм вентиляторов Neptune AN120 с ARGB-подсветкой.

Вентиляторы работают в диапазоне скоростей от 900 до 2200 об/мин. Они создают воздушный поток от 23,87 до 60,1 CFM, статическое давление на уровне 0,36–2,27 мм вод. ст. и обладают уровнем шума 20,5 дБА при средней скорости работы.

Системы жидкостного охлаждения InWin AR36 будут выпускаться в белом и чёрном вариантах исполнения. Новинки совместимы со всеми современными процессорными разъёмами AMD и Intel. На СЖО предоставляется трёхлетняя гарантия производителя. О стоимости AR36 компания не сообщила.

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Теги: inwin, система жидкостного охлаждения, сжо
inwin, система жидкостного охлаждения, сжо
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