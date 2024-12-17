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Xiaomi представила смартфон Poco M7 Pro 5G — Dimensity 7025 Ultra, камера 50 Мп и батарея на 5110 мА·ч по цене от $175

Бренд Poco компании Xiaomi представил два новых смартфона, поддерживающих работу в сетях связи пятого поколения (5G). Речь идёт об аппарате средней ценовой категории Poco M7 Pro 5G и смартфоне начального уровня Poco C75 5G. Обе новинки дебютируют на рынке Индии, но позднее должны появиться в продаже в других странах.

Источник изображений: Poco

Источник изображений: Poco

Poco M7 Pro 5G получил от разработчиков 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с соотношением сторон 20:9 и пиковой яркостью 2100 кд/м². От механических повреждений дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков интегрирован в область экрана.

Двойная основная камера построена на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600 (f/1.5) с поддержкой оптической и электронной стабилизации изображения. Он дополняется 2-мегапиксельным датчиком глубины. Поддерживается съёмка видео 1080p на скорости до 30 кадров в секунду. Фронтальная 20-мегапиксельная камера (f/2.2) помещена в отверстие в верхней части дисплея.

Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra (два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,5 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель IMG BXM-8-256. Аппарат будет доступен в версиях с 6 Гбайт или 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт или 256 Гбайт.

В качестве источника питания задействован аккумулятор на 5110 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Для восполнения энергии есть интерфейс USB Type-C. В конструкции предусмотрены стереодинамики, а также 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры. Корпус устройства защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP64.

Poco M7 Pro 5G работает под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом HyperOS. По данным производителя, смартфон будет получать обновления ОС в течение двух лет, а исправления безопасности — в течение 4 лет. В рознице новинка будет доступна в цветовых вариантах Lavender Frost, Lunar Dust и Olive Twilight. Версия устройства с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ стоит около $175, а за вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить $200.

Вместе с этим производитель анонсировал бюджетный смартфон Poco C75 5G. Он оснащён 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения HD+ и частотой обновления 120 Гц. Имеется 5-мегапиксельная фронтальная камера, помещённая в каплевидный вырез в верхней части дисплея. Основная камера построена на базе 50-мегапиксельного сенсора от Sony и поддерживает съёмку видео 1080p на скорости до 30 кадров в секунду.

За производительность в Poco C75 5G отвечает восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 (два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц). Конфигурацию дополняют 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 Гбайт. Поддерживается установка карты памяти ёмкостью до 1 Тбайт. Автономность обеспечивает аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт.

Poco C75 5G оснащён сканером отпечатков пальцев, который установлен на боковой поверхности корпуса, а также 3,5-миллиметровым разъёмом для гарнитуры. Смартфон поставляется в цветовых вариантах Aqua Bliss, Enchanted Green и Silver Stardust. Розничная стоимость новинки составит около $95.

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Теги: poco m7 pro, poco c75, poco, смартфоны
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