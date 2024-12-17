Panasonic представила «мыльницу» Lumix ZS99 за $500 с вертикальным видео, зумом 30х и Bluetooth 5.0

Компания Panasonic объявила о выпуске новой компактной камеры Lumix ZS99, которая станет преемником моделей ZS80 и ZS80D. Пока многие производители сворачивают выпуск подобных устройств, Panasonic решила вновь обратить внимание на сегмент фотоаппаратов компактного формата.

Lumix ZS99 сохранила многие характеристики предшественников, включая 20,3-Мп сенсор формата 1/2,3", объектив Leica DC Vario-Elmarit f/3.3-6.4, систему стабилизации изображения, автофокус, 3-дюймовый экран с разрешением 1,840 млн пикселей и видеофункции. Однако, как сообщает PetaPixel, новая камера получила и несколько значимых обновлений. Теперь она поддерживает вертикальную видеосъёмку, автоматически определяя ориентацию устройства, а также оснащена красным индикатором записи REC на экране.

Модель Lumix ZS99 (в некоторых регионах будет продаваться под названием TZ99) получила объектив Leica с 30-кратным оптическим увеличением, охватывающим внушительный диапазон 24-720 мм, а с применением функции iZoom зум может быть увеличен в два раза. Среди технических улучшений также значится поддержка Bluetooth 5.0 и замена порта micro-USB на современный USB-C. Кроме того, на корпусе появилась отдельная кнопка «Отправить изображение», которая упрощает отправку снимков на смартфон.

Что касается дизайна, то одним из главных компромиссов стало удаление электронного видоискателя, который был у предыдущих моделей ZS80 и ZS80D. Ранее он располагался в верхнем левом углу корпуса и имел разрешение 2,330 млн пикселей, теперь же он встроен в LCD-дисплей. Камера будет доступна в двух цветах — чёрном и серебристом. Продажи начнутся начиная с середины февраля 2025 года по цене $500.

Стоит сказать, что вместе с Lumix ZS99 Panasonic представила и новую беззеркальную камеру Lumix G97, которая стала обновлённой версией G95/G95D.

Среди улучшений, как отмечает PetaPixel, появилась возможность записи замедленного видео с эффектом 4x Slow motion и ускоренного видео с эффектом 8x Quick motion в разрешении Full HD, более качественный дисплей на 1,840 млн пикселей, поддержка Bluetooth версии 5.0, добавление кнопки Send Image (Отправить изображение) и переход на зарядку USB-C. В отличие от ZS99, здесь нововведения не повлекли за собой особых компромиссов. Камера будет продаваться в комплекте с объективом 12-60mm f/3.5-5.6, продажи начнутся в конце февраля 2025 года по цене $850.