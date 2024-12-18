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Antec представила компактный компьютерный корпус Performance 1 M со строгим дизайном

Компания Antec представила стильный и компактный компьютерный корпус Performance 1 M. Основным материалом новинки является алюминий. Performance 1 M предназначен для построения систем формата Mini-ITX.

Источник изображений: Antec

Источник изображений: Antec

Размеры корпуса составляют 424 × 175 × 260 мм, а вес равен 4,90 кг. Все панели изготовлены из перфорированного металла, кроме передней, которая выполнена из пластика. Новинка будет доступна в двух цветовых решениях: с красным шасси, а также чёрными или тёмно-зелёными внешними панелями.

Antec Performance 1 M оснащён тремя слотами расширения. Однако при установке максимально допустимого по высоте кулера CPU (78 мм) свободными остаются только два слота расширения. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 350 мм и толщиной до 85 мм (до 47 мм если установлен максимально допустимый по высоте кулер), а также блоков питания с размерами не более 130 × 125 × 63,5 мм. Иными словами, подходят только модели БП форматов SFX или SFX-L.

В нижней части корпуса предусмотрены два посадочных места для 120-мм или 140-мм вентиляторов. Здесь же имеется пылевой фильтр. Производитель также включил в комплект поставки корпуса переходник-райзер PCIe 4.0 для установки видеокарты.

Antec оценила корпус Performance 1 M в €299. В продаже новинка появится к концу января будущего года.

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Теги: antec, mini-itx, компьютерный корпус
antec, mini-itx, компьютерный корпус
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