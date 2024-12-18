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LG представила почти беспроводные телевизоры QNED evo 2025 — до 100 дюймов, 4K и 144 Гц

LG Electronics представила линейку телевизоров QNED evo образца 2025 года — в них реализованы передовые технологии вывода изображения, поддержка беспроводной передачи картинки в разрешении 4K с частотой 144 Гц, решения для повышения качества изображения и звука, а программная платформа webOS 25 включает функции персонализации.

Источник изображения: lgnewsroom.com

Источник изображения: LG

В новой линейке телевизоров реализовано фирменное решение LG Dynamic QNED Color Solution — альтернатива традиционным квантовым точкам. Оно обеспечивает более точную цветопередачу за счёт оптимизации механизма подсветки; это подтверждает сертификат 100 % Color Volume, выданный экспертной компанией Intertek. Отличительной особенностью LG QNED evo является технология LG True Wireless 4K — у телевизора есть только провод питания, а передача изображения в разрешении 4K с частотой 144 Гц осуществляется при помощи приставки Zero Connect Box, которую можно разместить где угодно в комнате. Также поддерживается технология AMD FreeSync Premium, что в сочетании с высокой частотой делает новинку хорошим вариантом для игр.

Телевизоры оборудуются ИИ-процессором α8, который предлагает 70-процентный прирост производительности в алгоритмах искусственного интеллекта по сравнению с предыдущими моделями. ИИ здесь используется в технологии Dynamic Tone Mapping Pro — оптимизации HDR, преобразовании двухканального звука в объёмный по схеме 9.1.2, и функции для повышения разборчивости речи. На пульте ДУ присутствует кнопка AI для вывода персонализированных рекомендаций; есть идентификация по голосу и и поиск на основе большой языковой модели — последняя функция, правда, доступна только в Южной Корее и США. За функции персонализации отвечает платформа LG webOS 25, которую производитель пообещал обновлять в течение пяти лет.

Линейка телевизоров LG QNED evo 2025 включает модели от 40 до 100 дюймов. Цены и сроки их выхода на рынок производитель сообщит в следующем году.

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Теги: lg, телевизор, беспроводной телевизор
lg, телевизор, беспроводной телевизор
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