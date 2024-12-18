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Флагманский смартфон iQOO 13 поступит в продажу в России по цене 99 999 рублей

iQOO, бренд компании vivo, представил в России флагманский смартфон iQOO 13, который поступит в продажу уже на этой неделе, 20 декабря. Новинка сочетает мощный процессор с продвинутой системой охлаждения, большой и яркий дисплей и ёмкий аккумулятор.

Источник изображения: iQOO

Источник изображения: iQOO

Смартфон iQOO 13 получил 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168 × 1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей имеет общую пиковую яркость 1800 кд/м2 и локальную пиковую яркость 4500 кд/м2 для воспроизведения HDR-контента. Специальное решение для защиты глаз включает функцию круговой поляризации света для снижения нагрузки на глаза и ШИМ-регулировку уровня подсветки с частотой 2592 Гц, обеспечивая комфорт для глаз даже при длительном использовании. Качество экрана подтверждено сертификатами TÜV Rheinland и vivo Visual Health Labs.

Высокую производительность iQOO 13 обеспечивает изготовленный по 3-нм техпроцессу процессор Snapdragon 8 Elite, который оснащён системой охлаждения с испарительной камерой общей площадью 7000 мм2. Чип дополняют 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X Ultra и флеш-накопитель UFS 4.1 ёмкостью 512 Гбайт.

Отдельно стоит отметить вспомогательный чип SuperComputing Chip Q2, который обеспечивает интерполяцию кадров и позволяет получить частоту кадров до 144 FPS в совместимых играх, а его функция сверхвысокого разрешения позволяет играть в 2K. По словам производителя, это гарантирует iQOO 13 высокое качество графики и плавность даже в самых интенсивных игровых сессиях.

В качестве источника питания используется аккумулятор емкостью 6150 мА·ч с технологией кремниевого отрицательного электрода третьего поколения iQOO и поддержкой быстрой 120-Вт зарядки. Несмотря на большую ёмкость аккумулятора толщина корпуса смартфона составляет всего 7,99 мм. В комплекте поставляется адаптер на 100 Вт.

iQOO 13 оснащен основной камерой с тремя 50-Мп сенсорами, включая 1/1,56-дюймовый датчик IMX 921 с диафрагмой f/1,88 и оптической стабилизацией изображения, 1/2,93-дюймовый портретный телеобъектив с сенсором IMX816 с диафрагмой f/1,85 и оптической стабилизацией, и широкоугольный модуль с датчиком размером 1/2,76 дюйма и углом обзора 119,4°. Разрешение фронтальной камеры равно 32 Мп.

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP69 и IP68. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, чип NFC, поддержку 5G и порт USB Type-C. Для управления смартфоном используется Android 15 с программной оболочкой OriginOS 5.

Новинка будет доступна в России в двух цветовых решениях: Legend (белый) с толщиной корпуса 8,13 мм и Alpha (черный) с 7,99-мм корпусом. Смартфоны iQOO 13 в конфигурации 16 и 512 Гбайт памяти с гарантией производителя можно будет приобрести через официальный интернет-магазин vivo, а также на маркетплейсах по цене 99 999 рублей.#!MARKER#!

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Теги: vivo, iqoo, смартфон, snapdragon 8 elite, android
vivo, iqoo, смартфон, snapdragon 8 elite, android
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