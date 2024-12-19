Прозрачный телевизор LG Signature OLED T поступил в продажу за $60 000

Прозрачный телевизор LG Signature OLED T, который корейская компания продемонстрировала на выставке CES 2024 без малого год назад, получил официальный ценник: $59 999. Он доступен для заказа у крупных американских розничных сетей и на сайте производителя.

LG Signature OLED T позволяет переключаться между режимом прозрачности, в котором можно видеть всё, что находится позади OLED-панели, и непрозрачным режимом, позволяющим в полном комфорте смотреть программы на 77-дюймовом экране. Для последнего за прозрачной панелью Signature OLED T на штативе размещена специальная шторка, которая поднимается нажатием кнопки на ПДУ.

Модель может похвастаться функциями, которые отсутствуют на других телевизорах LG:

T-Objet — режим постоянно работающего экрана (Always-On-Display) с выводом художественных произведений, фотографий высокого качества или видеозаписей в качестве заставки;

T-Bar — информационная панель, протянувшаяся вдоль нижнего края экрана, на которую выводятся результаты спортивных состязаний, статусы устройств интернета вещей, прогнозы погоды или названия песен, при этом остальная часть экрана не используется и остаётся прозрачной;

T-Home — удобный интерфейс с показом доступных сервисов, с быстрым доступом к приложениям, настройкам и другим функциям.

Дисплей обладает разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 120 Гц, поддерживает Dolby Vision, HDR 10 и HLG.