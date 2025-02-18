Обзор накопителя Digma Мeta P31: PCIe 5.0 SSD становятся холоднее и дешевле

За последние полтора года Phison фактически монополизировала рынок высокопроизводительных SSD с интерфейсом PCIe 5.0. И это при том, что накопителей под этой маркой не существует: тайваньская компания лишь разрабатывает контроллеры, а потом изготавливает на их основе типовые накопители-полуфабрикаты, которые распространяет среди компаний-партнёров. Но такая бизнес-модель оказалась весьма удачной: почти готовые решения Phison охотно используют многие производители железа, дооснащая их собственными системами охлаждения, а затем выводя на рынок под своими брендами. В результате подавляющее большинство SSD с интерфейсом PCIe 5.0, представленных в магазинах, в действительности выпущены Phison, независимо от логотипа на упаковке.

Успех Phison объясняется не только грамотной стратегией, но и серьёзным технологическим заделом. Контроллер Phison E26 стал де-факто стандартом для PCIe 5.0 SSD, поскольку до недавнего времени у него попросту не было конкурентов. Альтернативные решения от InnoGrit (IG5666) и Silicon Motion (SM2508) либо появились совсем недавно, либо вовсе не успели попасть на рынок.

Однако, несмотря на уникальность и лидерство в производительности, накопители на Phison E26 остаются нишевыми продуктами для бескомпромиссных энтузиастов, хотя платформы, имеющие слоты M.2 с поддержкой PCIe 5.0, давно вошли в обиход. Отчасти распространению PCIe 5.0 SSD препятствуют высокие цены, связанные с отсутствием конкуренции. Но это — не единственная причина. Помимо этого, SSD на чипе Phison E26 нельзя назвать универсальными. Они сильно греются и требуют массивных систем охлаждения, что закрывает им путь в тонкие ноутбуки и компактные настольные ПК.

Понимала это и Phison. Поэтому, завершив работу над E26, компания сразу же сосредоточилась на создании контроллера следующего поколения — более доступного, экономичного и гибкого. Этим решением стал новый чип Phison PS5031-E31T. Его ключевые отличия — более простая четырёхканальная архитектура без DRAM-буфера и современный 7-нм техпроцесс, что в сумме снизило себестоимость основанных на нём накопителей, уменьшило их тепловыделение и устранило необходимость в громоздких радиаторах.

Осталось дело за малым — добиться распространения SSD на чипе E31T и его принятия рынком. Для этой цели Phison выбрала уже обкатанную схему: она вновь предложила производителям готовые решения «под ключ», а значит, все PCIe 5.0 SSD нового поколения снова будут минимально отличаться друг от друга, вне зависимости от бренда. И это очень удобно для нас: чтобы понять, чего можно ждать от любых таких накопителей, достаточно познакомиться с одним каким-то продуктом на базе Phison E31T.

В первых рядах SSD на новом контроллере на рынок вывела компания Corsair, представив модель MP700 Elite. Однако в России накопители Corsair давно не продаются, но, к счастью, у нас есть свои собственные близко связанные с Phison бренды. Поэтому почти одновременно с мировым рынком PCIe 5.0 SSD нового поколения появились и в отечественных магазинах. Первопроходцем стал Digma Мeta P31, и на его примере мы как раз и проверим, насколько удачным вышел у Phison новый «народный» PCIe 5.0 SSD и сможет ли он конкурировать как с решениями-тяжеловесами на контроллере E26, так и с лучшими PCIe 4.0-накопителями вроде Samsung 990 Pro.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

Итак, Digma Мeta P31 представляет собой эталонный накопитель на контроллере Phison E31T, изготовленный по заказу и под полным контролем самой Phison. Ровно такой же дизайн, как у Мeta P31, будут иметь и другие решения на данном контроллере. При этом индивидуальность рассматриваемой модели обуславливается исключительно наклейкой.

Если же наклейку с SSD снять, никаких упоминаний о Digma не остаётся, но зато мы получаем возможность в подробностях изучить особенности компоновки новинки Phison.

При первом же взгляде на плату Мeta P31 становится понятно, что, несмотря на поддержку интерфейса PCIe 5.0 x4, это — решение более низкого класса, если сравнивать с флагманскими накопителями на контроллере Phison E26. На рассматриваемом накопителе нет микросхемы DRAM, а контроллер Phison E31T существенно меньше по размеру, чем E26.

И это не должно удивлять — новый чип проще не только из-за замены DRAM-буфера технологией HMB, но и потому, что в нём меньше вычислительных ресурсов. В основе E26 лежат два производительных ядра Arm Cortex R5 плюс три ядра CoX (CoXProcessor) собственной разработки Phison, отвечающие за фоновое обслуживание флеш-памяти. В новый чип из этого арсенала мигрировало лишь одно производительное ядро и два ядра CoX. А кроме того, E31T поддерживает только четыре канала NAND.

Таким образом, логично предположить, что E31T — недорогое безбуферное решение, подобное Phison E27T, переведённому на более скоростной внешний интерфейс PCIe 5.0. Но такая параллель не совсем верна. Новый контроллер действительно сделан по тем же принципам, но, во-первых, он выпускается по более современной технологии с нормами 7 нм, что позволяет ему работать на более высокой частоте. А во-вторых, в нём реализована улучшенная схема коррекции ошибок LDPC седьмого поколения, которая обеспечивает более низкую задержку и более быструю и устойчивую обработку данных при чтении из флеш-памяти.

Всё это позволяет Phison обещать, что скорость накопителей на чипе E31T сможет достичь 10,6 Мбайт/с, что пусть и не рекорд для PCIe 5.0 SSD, но тем не менее превышает показатели лучших PCIe 4.0-накопителей более чем на 40 %.

PS5027-E27T PS5031-E31T PS5026-E26 Интерфейс PCIe 4.0 x4 PCIe 5.0 x4 PCIe 5.0 x4 Протокол NVMe 2.0 NVMe 2.0 NVMe 2.0 Техпроцесс 12 нм (TSMC) 7 нм (TSMC) 12 нм (TSMC) Упаковка 228-ball HSFCCSP, 8×12,5 мм 228-ball HSFCCSP, 8×12,5 мм 576-ball FCCSP, 16×16 мм Ядра 1×Cortex R5 + 2×CoX 1×Cortex R5 + 2×CoX 2×Cortex R5 + 3×CoX Каналы NAND 4 4 8 Поддержка флеш-памяти 3600 МГц 4800 МГц 2400 МГц DRAM Нет (HMB) Нет (HMB) DDR4/LPDDR4-3200 Коррекция ошибок 5th Gen LDPC 7th Gen LDPC 5th Gen LDPC Скорость линейного чтения До 7,4 Гбайт/с До 10,8 Гбайт/с До 14,0 Гбайт/с Скорость линейной записи До 6,7 Гбайт/с До 10,8 Гбайт/с До 12,0 Гбайт/с Скорость мелкоблочного чтения До 1,2 млн IOPS До 1,5 млн IOPS До 1,5 млн IOPS Скорость мелкоблочной записи До 1,2 млн IOPS До 1,5 млн IOPS До 2.0 млн IOPS

Впрочем, есть важный нюанс. Огромный вклад в скорость накопителей с четырёхканальным контроллером вносит флеш-память. И высокая производительность решений на Phison E31T обуславливается не только собственно контроллером, но и использованием наиболее современных разновидностей TLC 3D NAND. Например, в референсном варианте SSD, как и в Digma Мeta P31, применяется 218-слойная BiCS 8-память компании Kioxia, которая в сравнении с BiCS 6 не только получила четырёхплоскостной дизайн и увеличила внутреннюю производительность на 20 %, но и переехала на интерфейс с частотой 3600 МГц. Более того, это — буквально самый быстрый на данный момент серийно выпускаемый тип TLC 3D NAND.

Но даже несмотря на это, Phison оговаривается, что в идеале с E31T надо бы использовать 4800-МГц память, и только она сможет раскрыть всю мощь этого контроллера. Просто пока такой памяти не существует. Но от будущих SSD на основе Phison E31T можно ожидать прогресса в производительности, как, например, происходило с решениями на базе Phison E26.

Для тестирования мы получили 2-Тбайт модификацию Digma Мeta P31, и в этом SSD вся флеш-память заключена в двух микросхемах. Поскольку BiCS 8-память имеет ёмкость кристалла 1 Тбит, каждая такая микросхема содержит внутри по восемь кристаллов. Столь плотная упаковка позволяет разместить все компоненты SSD с одной стороны платы формата M.2 2280, что удобно с точки зрения, например, охлаждения.

И здесь стоит упомянуть ещё об одном преимуществе накопителей на контроллере Phison E31T. Рассматриваемый Digma Мeta P31 поставляется без какого-либо радиатора или теплорассеивающей пластины не просто так. За счёт перехода на более совершенный техпроцесс и оптимизации дизайна Phison смогла вписать потребление нового SSD в рамки 6,1 Вт как при чтении, так и при записи. А это даже меньше, чем требуют при своей работе флагманские модели с интерфейсом PCIe 4.0, которые заведомо отстают от рассматриваемого Digma Мeta P31 по пиковым скоростям.

По словам Phison, благодаря невысокому тепловыделению, кулер для накопителей на контроллере E31T в общем случае не требуется, но его всё-таки лучше добавить при «расширенных рабочих нагрузках», например при установке SSD в компьютеры, предназначенные для обработки контента. Но в составе ноутбуков, как считает производитель, такие накопители способны работать «голышом».

⇡#Технические характеристики

Хотя Digma Мeta P31 и представляет собой эталонный SSD на чипе Phison E31T, его характеристики несколько отличаются от того, что пишет про свой контроллер его разработчик на своём сайте. И это неудивительно: Phison указывает гипотетические показатели, которые будут достигнуты лишь в перспективе с самой быстрой флеш-памятью, которую только поддерживает контроллер. Но пока такой памяти в наличии нет, и довольствоваться придётся несколько более низкой производительностью — именно её в паспортных характеристиках Мeta P31 показывает Digma.

Производитель Digma Серия Мeta P31 Модельный номер DGSM5001TP31T DGSM5002TP31T Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 5.0 x4 – NVMe 2.0 Ёмкость 1024 Гбайт 2048 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Kioxia 218-слойная 1-Тбит TLC 3D NAND Контроллер Phison PS5031-E31T Буфер: тип, объем Нет Производительность Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с 10200 10300 Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с 8300 8600 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), тыс. IOPS 1300 1300 Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), тыс. IOPS 1500 1500 Физические характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт Н/д MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч 2,0 Ресурс записи, Тбайт 600 1200 Гарантийный срок, лет 5 Габаритные размеры: Д × В × Г, мм 80 × 22 × 2,3

Кажется, что скоростные характеристики не так уж и хороши, ведь актуальные PCIe 5.0-накопители на контроллере Phison E26 способны выдавать 14 Гбайт/с при чтении и 12 Гбайт/с при записи, что однозначно выше показателей Мeta P31. Однако, с другой стороны, всего полтора года тому назад первое поколение накопителей на Phison E26 предлагало примерно такой же, как у Мeta P31, уровень быстродействия. Кроме того, вряд ли кто-то захочет спорить с тем, что задекларированные линейные скорости Мeta P31 однозначно лучше, чем у любого SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Причём числа, указанные в таблице, — абсолютно честные. CrystalDiskMark не просто их подтверждает, а рапортует, что в действительности Мeta P31 даже немного быстрее, чем декларирует Digma.

В остальном спецификации Мeta P31 вполне обычны. Пока накопитель доступен в двух модификациях объёмом 1 и 2 Тбайт. В то же время теоретически контроллер Phison E31T позволяет собирать SSD ёмкостью до 8 Тбайт, так что более вместительные модели наверняка станут доступны позднее.

Типичен и срок гарантии 5 лет. Причём поскольку Digma — дочерний бренд группы компаний Merlion, в российских условиях эта гарантия действительно работает.

⇡#Программное обеспечение

Никакого сервисного ПО для Мeta P31 ни Digma, ни Phison не предлагают. Поэтому для просмотра информации о накопителе придётся пользоваться стандартным общедоступным ПО, например известной утилитой CrystalDiskInfo.

Скриншот выше размещён тут главным образом для того, чтобы показать, что версия прошивки, с которой рассматриваемый накопитель поступил на рынок, — EVFM00.0, и обилие нулей в её номере немного пугает. Эту версию прошивки имели референсные накопители на контроллере E31T, которые Phison показывала на мероприятиях и раздавала для предварительных обзоров прессе ещё в сентябре прошлого года. Но, видимо, менять что-то после этого не потребовалось, и предварительная версия пошла в продакшен. Причём с этой прошивкой поставляется не только Digma Мeta P31, но и все прочие накопители на том же контроллере, например упоминавшийся выше Corsair MP700 Elite.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Поскольку Digma Мeta P31 открывает новый класс сравнительно недорогих накопителей с интерфейсом PCIe 5.0, сравнивать его логично как с PCIe 5.0-, так и с PCI 4.0-флагманами. Первую подгруппу в тестировании представляют накопители на контроллерах Phison E26 (Crucial T705 и MSI Spatium M570 Pro Frozr) и Innogrit IG5666 (Adata Legend 970 Pro). Вторую — решение на контроллере Phison E18 (Kingston KC3000), а также проприетарный Samsung 990 Pro. Кроме того, на диаграммы будут помещены результаты пары быстрых безбуферных накопителей — Samsung 990 Evo Plus и Netac NV7000-t на контроллере Maxio MAP1602.

Подробности обо всех участниках тестов сведены в таблице.

Накопитель Артикул Интерфейс Контроллер DRAM-буфер Флеш-память Прошивка Adata Legend 970 Pro 2048GB SLEG-970P-2TCI PCIe 5.0 x4 Innogrit IG5666 2 Гбайт Micron 232L TLC NAND 0502010E Crucial T705 2000GB CT2000T705SSD3 PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND PACR5111 Digma Мeta P31 2048GB DGSM5002TP31T PCIe 5.0 x4 Phison PS5031-E31T Нет Kioxia 218L TLC NAND EVFM00.0 Kingston KC3000 2000GB SKC3000D/2048G PCIe 4.0 x4 Phison PS5018-E18 2 Гбайт Micron 176L TLC NAND EIFK31.6 MSI Spatium M570 Pro Frozr 2000 GB SM570PN2TBF PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND EQFM22.2 Netac NV7000-t 2000GB NT01NV7000t-2T0-E4X PCIe 4.0 x4 Maxio MAP1602 Нет YMTC 232L TLC NAND H230827a Samsung 990 Evo Plus 2000 GB MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Piccolo Нет Samsung 236L TLC NAND 2B2QKXG7 Samsung 990 Pro 2000 GB MZ-V9P2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Pascal 2 Гбайт Samsung 236L TLC NAND 4B2QJXD7

После попытки проведения тестов накопителей в платформе AMD мы вернулись к использованию платформы Intel LGA1700 и процессоров Raptor Lake. Именно эта платформа на данный момент обеспечивает наивысшую производительность подключаемых SSD благодаря более низким внутренним задержкам.

В результате конфигурация тестовой системы имела следующий вид:

Процессор: Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC (AD102 2235/2535 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 21 Гбит/с).

Тестовые накопители при испытаниях устанавливаются на материнской плате во второй слот PCIe 5.0 x16 (через переходник Asus PCIe 5.0 M.2 Card), к которому подведены линии PCI Express непосредственно от процессора.

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605. В системе использовался драйвер Microsoft Standard NVMe Express Controller 10.0.26100.2454.

⇡#SLC-кеширование: запись, чтение и удаление файлов

SLC-кеширование — важнейший алгоритм, который в современных накопителях отвечает за ускорение операций записи. Его суть состоит в том, что информация на SSD c TLC- или QLC-памятью сначала записывается в быстром однобитовом режиме, а её уплотнение происходит позднее, в моменты простоя накопителя. Это значит, что современные накопители могут демонстрировать высокие скорости лишь на ограниченных объёмах данных, размер которых зависит от конкретной реализации алгоритма SLC-кеширования.

Чтобы выяснить, как это работает на практике и каковы скорости массива флеш-памяти конкретных накопителей при работе в различных режимах, мы проводим тест непрерывной записи файлов на SSD до полного исчерпания его ёмкости с одновременным замером быстродействия. В этом тесте используются стандартные для ОС Windows операции однопоточного копирования файлов на проверяемый SSD (с RAM-диска), а испытание проводится в три прохода: для полностью чистого SSD; для SSD, заполненного данными наполовину; и для SSD, который изначально полон на три четверти.

Алгоритм SLC-кеширования у Digma Мeta P31 динамический — размер кеша прямо зависит от количества свободного места на SSD. На чистом накопителе объёмом 2 Тбайт на высокой скорости удаётся записать 408 Гбайт данных, на заполненном наполовину — 360 Гбайт, на свободном на четверть — 208 Гбайт. При этом прослеживается и некоторое изменение скорости SLC-кеша — на чистом SSD он работает быстрее, а по мере заполнения ёмкости скорость записи в него снижается.

Ещё один интересный момент, который можно отследить на приведённом графике, — производительность прямой записи в TLC-массив памяти, которая составляет 2 Гбайт/с. Это — довольно неплохая, но не рекордная скорость для четырёхканального массива. С подобной скоростью работает, например, TLC-память в безбуферных накопителях на контроллере Maxio MAP1602. Так что в этом отношении Phison E31T никакого прорыва не совершил, несмотря на сверхбыструю BiCS 8-память.

Более того, если сопоставить среднюю скорость заполнения ёмкости у всех протестированных SSD от начала и до конца, то окажется, что Digma Мeta P31 почти не отличается от безбуферных решений с интерфейсом PCIe 4.0 — на запись 2-Тбайт накопителя данными под завязку придётся потратить примерно 25 минут. Решения, которые основаны на восьмиканальных контроллерах, здесь быстрее принципиально. Например, SSD на чипе Phison E26 аналогичной ёмкости можно полностью забить данными за 12 минут.

Но зато по максимальной скорости записи с задействованием SLC-кеша Digma Мeta P31 попадает в группу лидеров. Помогает ему, очевидно, скоростной интерфейс.

А вот минимальная скорость, которая наблюдается при единовременном заполнении всей ёмкости накопителя, вряд ли может стать у новинки поводом для гордости. Причём в реальных условиях эксплуатации столкнуться с такой скоростью на уровне 600 Мбайт/с вполне возможно — она «вылезает» после окончания места в SLC-кеше на накопителе, который уже частично заполнен данными.

Скорость копирования файлов с SSD обычными средствами Windows — не то место, где современные продукты проявляют кардинальные различия. Примерно все они отдают данные со скоростью около 3 Гбайт/с, и Digma Мeta P31 тут не исключение. Но всё же этот накопитель на новом контроллере Phison E31T оказывается чуть быстрее более старых решений.

Таким образом, если ориентироваться на ординарные файловые операции, Digma Мeta P31 выглядит примерно так же, как и лучшие накопители с интерфейсом PCIe 4.0 вроде Kingston KC3000 или Samsung 990 Pro. Впрочем, простое копирование файлов туда-сюда — явно не тот сценарий нагрузки, ради которого покупают флагманское железо.

Ещё одна ситуация, когда становится понятно, что контроллер Phison E31T — не E26, а нечто более простое, возникает при стирании с SSD больших объёмов данных. Для накопителей на E31T эта операция не проходит незаметно. Она порождает необходимость в сборке мусора во флеш-памяти, которая полностью загружает оба имеющихся в контроллере CoX-ядра, что влечёт за собой кратковременное снижение быстродействия. Его хорошо видно на графике производительности после удаления с накопителя 16 файлов по 8 Гбайт.

После удаления файлов скорость чтения у Digma Мeta P31 снижается на пару секунд. И на ту же пару секунд у этого накопителя возрастает задержка. Безусловно, это не трагедия, но, например, накопители на базе чипа Phison E26 справляются с удалением файлов вообще без каких-либо заметных побочных явлений.

⇡#Производительность комплексных файловых операций

Ещё один вариант работы с файлами в Windows, который мы проверяем при знакомстве с новыми SSD, — копирование, архивирование и разархивирование файлов внутри пространства накопителя. Такие сценарии сложнее, чем копирование с накопителя или на него, поскольку в них накопителю приходится иметь дело сразу с двумя разнонаправленными потоками данных, и в этом случае мощность контроллера и его алгоритмы играют заметную роль.

И здесь Digma Мeta P31 выглядит очень уверенно. Фактически он уступает лишь флагманскому PCIe 5.0-решению на основе контроллера Phison E26, превосходя любые варианты накопителей с интерфейсом PCIe 4.0. Даже SSD с DRAM-буфером и восьмиканальными массивами флеш-памяти, такие как Kingston KC3000 или Samsung 990 Pro, от Digma Мeta P31 в среднем отстают.

⇡#Производительность в приложениях

Для изучения производительности накопителей в приложениях различного характера мы пользуемся двумя тестами, которые воспроизводят дисковую активность, возникающую на ПК при решении тех или иных практических задач. Первый тест — PCMark 10 — ориентирован на оценку быстродействия в общеупотребительных сценариях, характерных для дома и офиса. Второй — SPECworstation 4.0. Как следует из названия, он имеет профессиональный характер и моделирует существенно более интенсивную нагрузку, характерную для рабочих станций, используемых для инженерной или научной работы.

PCMark 10 даёт основанному на контроллере Phison E31T накопителю Digma Мeta P31 сравнительно высокую оценку. Он ставит его выше любых, даже самых быстрых решений с интерфейсом PCIe 4.0. Более высокий итоговый рейтинг в этом тесте получают разве только SSD с контроллером Phison E26, что вполне закономерно, поскольку он имеет более высокую вычислительную мощность, пользуется локальным DRAM-буфером и работает с массивом флеш-памяти по восьми каналам, то есть представляет собой более продвинутое решение.

Оценки, полученные Digma Мeta P31 в отдельных сценариях, в целом повторяют общий результат. Отметить можно разве только чуть более низкий результат этого SSD при запуске игр и чуть более высокий — при старте Windows.

PCMark 10 Storage

В SPECworkstation 4 ситуация чуть иная. Тут моделируемые нагрузки носят более замысловатый и смешанный характер, поэтому накопители ранжируются не совсем очевидно. Digma Мeta P31 закономерно проигрывает флагманскому Phison E26-накопителю Crucial T705, но вместе с тем отстаёт и от Samsung 990 Pro, который оказывается отлично оптимизирован под сложные нагрузки (это — отличительная черта почти любых SSD южнокорейского производителя). Однако ещё интереснее, что в SPECworkstation 4, как и в PCMark 10, рассматриваемый Digma Мeta P31 превосходит Adata Legend 970 Pro, который также работает через шину PCIe 5.0. Это подчёркивает удачность дизайна контроллера Phison E31T, поскольку накопитель Adata, основанный на чипе Innogrit IG5666, по формальным характеристикам выглядит явно сильнее.

Впрочем, в различных сценариях профессиональной работы из SPECworkstation 4 можно увидеть разнородные результаты. Хороший интегральный показатель Digma Мeta P31 в этом тесте обусловлен его удачным выступлением в приложениях типа OpenFOAM, OpenTect и в Visual Studio. Для рабочих станций, ориентированных на работу в 3ds Max или Maya, накопитель на контроллере Phison E31T подойдёт несколько хуже.

SPECworkstion 4.0

⇡#Производительность в играх

Игровая производительность Digma Мeta P31 оказывается на довольно хорошем уровне. Фактически, если судить по рейтингу 3DMark Storage, этот накопитель, наряду с решениями на контроллере Phison E26, — один из лучших SSD для игровых систем. С этой позиции он однозначно предпочтительнее любых SSD с интерфейсом PCIe 4.0, и даже таких, которые располагают собственным DRAM-буфером и восьмиканальной флеш-памятью.

Но есть нюанс. Если смотреть на промежуточные результаты 3DMark Storage по отдельным сценариям, то выясняется, что силён Digma Мeta P31 в первую очередь быстрой записью. Соответственно, выигрывает он в довольно специфичных сценариях: захват игрового видео, сохранение игрового прогресса, установка игры и т. п. В наиболее же важных видах игровой активности — при собственно запуске игр — результаты у Мeta P31 не столь безупречны. И если искать «геймерский SSD», ставя во главу угла именно скорость запуска, то лучше рассматриваемой новинки окажется не только Samsung 990 Pro, но и куда более простые безбуферные накопители класса Smasung 990 Evo Plus и Netac NV7000-t.

3DMark Storage

⇡#Синтетические тесты

При измерении производительности синтетическими тестами редко когда можно натолкнуться на какие-то сюрпризы. Так и в этот раз: показатели линейных скоростей, которые выдаёт CrystalDiskMark, вполне соответствуют ожиданиям. Безбуферный PCIe 5.0-накопитель Digma Мeta P31 медленнее PCIe 5.0 SSD с DRAM-буфером, но быстрее любых решений с интерфейсом PCIe 4.0. Такая ситуация наблюдается как при чтении, так и при записи и смешанных операциях.

Но с результатами при мелкоблочной нагрузке всё интереснее. Phison славится своим умением оптимизировать прошивки именно под синтетические тесты, и здесь это снова отчётливо проявляется. Digma Мeta P31 занимает верхние строки на диаграммах производительности при чтении, записи и смешанных операциях.

⇡#Температурный режим

Phison говорит о накопителях на контроллере E31T как о решениях с умеренным тепловыделением, которым не нужно дополнительное охлаждение, несмотря на использование скоростного интерфейса PCIe 5.0. И действительно, компания сделала многое, чтобы снизить нагрев. Контроллер имеет всего одно производительное Arm-ядро, лишён интерфейса DRAM, работает с флеш-памятью по четырём каналам и производится по довольно современному техпроцессу 7 нм на предприятиях TSMC. Сумма всех этих факторов вполне могла бы сделать накопители вроде Digma Мeta P31 энергоэффективными и способными работать без радиатора, но всё это ещё нужно проверить.

И на первый взгляд температурный режим Digma Мeta P31 выглядит свежо в прямом и переносном смысле. В накопителе реализован один термодатчик, и, если судить по его показаниям, высокому нагреву SSD не подвержен. В эксперименте с непрерывной пятиминутной загрузкой накопителя смешанными линейными операциями с преобладанием чтения максимальная температура выросла лишь до 73 градусов.

Максимальная разрешённая температура рассматриваемого накопителя ограничена 85 градусами, но до этой отметки ему далеко. Соответственно, никакого троттлинга не возникает, и Digma Мeta P31 кажется просто находкой для систем, где эффективное охлаждение SSD реализовать невозможно, например для ноутбуков.

Беда только в том, что низкий нагрев накопителей на контроллере Phison E31T — это фикция. Phison провернула свой любимый трюк с занижением возвращаемой термодатчиком температуры, так что реальный нагрев контроллера на Digma Мeta P31 куда выше, чем рапортуют все программы мониторинга.

Конечно, речь идёт не о таком интенсивном тепловыделении, которое свойственно чипу Phison E26, но тем не менее во время работы температура поверхности контроллера Phison E31T приближается к 100 градусам. Вот, например, что показывает тепловизор.

Но, по всей видимости, Phison считает, что долговременная работа контроллера при такой температуре не будет приводить к деградации кремния, и никаких мер по этому поводу не принимает. Тем не менее мы бы не стали подписываться под предложением Phison пользоваться накопителями на базе микросхемы E31T без установки на них радиатора.

⇡#Выводы

Безусловно, накопители на новом контроллере Phison E31T не могут тягаться с флагманскими PCIe 5.0 SSD на чипе Phison E26. Причина — в производительности: E31T банально не хватает сил, чтобы раскрыть весь потенциал четырёх линий PCIe 5.0. Его максимальная линейная скорость скромнее — около 10 Гбайт/с, в то время как E26 способен выжимать в тех же условиях до 14 Гбайт/с. Более того, около 15 % производительности Phison E31T уступает накопителям на E26 и в реальных задачах — в приложениях и играх.

Впрочем, никто и не обещал, что новый контроллер Phison станет основой для следующего поколения флагманских SSD. Поскольку E31T — безбуферный и четырёхканальный чип, ему отведена совсем иная роль: он должен перевести PCIe 5.0 SSD из разряда экзотических железок для богатых в категорию массовых продуктов. Удастся ли ему это, пока сказать сложно. Первый появившийся в российских магазинах накопитель на новом контроллере — Digma Мeta P31 — продаётся по довольно высокой цене, которая не сильно-то и отличается от цены решений на Phison E26. Но тут, скорее всего, сработал эффект новизны, потому что накопители на базе чипа E31T имеют заведомо более низкую себестоимость и объективно должны стоить меньше.

И вот когда они немного подешевеют, у них откроются действительно широкие перспективы. Потому что, несмотря на то, что речь идёт о безбуферных SSD, их производительность выглядит очень неплохо. В частности, протестированный Digma Мeta P31 превосходит, и довольно заметно, буквально любые варианты с интерфейсом PCIe 4.0. Его преимущество перед признанными хитами в лице Samsung 990 Pro и Kingston KC3000 составляет в среднем 15-20 %, и это — весомый аргумент «за».

Кроме того, у накопителей на контроллере Phison E31T есть и ещё одно преимущество — энергоэффективность. Использовать Digma Мeta P31 и ему подобные решения без радиатора мы бы не рекомендовали, но в любом случае такие SSD греются меньше быстрых PCIe 4.0- и PCIe 5.0-накопителей, использующих DRAM-буфер и основанных на восьмиканальных контроллерах.

В конечном счёте в лице Digma Мeta P31 мы получили добротное промежуточное решение между флагманами с интерфейсами PCIe 4.0 и PCIe 5.0. Нет никаких сомнений в том, что при условии грамотного ценообразования оно может стать весьма популярным. А конкретно эта модель SSD хороша ещё и тем, что производится самой Phison с соответствующим контролем качества, а вдобавок в России на неё даётся реально работающая пятилетняя гарантия.