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Perplexity запустила почти бесплатную альтернативу Deep Research от OpenAI и Google

Perplexity представила инструмент Deep Research, который позволяет создавать детализированные аналитические отчёты за считаные минуты. В отличие от конкурентов, сервис предлагает доступ к передовым возможностям искусственного интеллекта (ИИ) по значительно более низкой цене, что, по мнению экспертов, может перевернуть рынок ИИ-услуг.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Запуск Deep Research выявил «болезненную» правду о ценообразовании в сфере ИИ. В то время как Anthropic и OpenAI взимают тысячи долларов в месяц за свои услуги, Perplexity предлагает пять бесплатных запросов в день для всех пользователей, а для подписчиков Pro доступ расширен до 500 запросов в сутки за $20 в месяц. И как пишет VentureBeat, это может вынудить крупных игроков объяснить, почему их услуги стоят в 100 раз дороже.

Одновременно корпоративные расходы на ИИ продолжают расти. Так, в 2025 году ожидается увеличение затрат на 5,7 %, несмотря на общий рост IT-бюджетов менее чем на 2 %. Некоторые компании планируют нарастить траты на ИИ более чем на 10 %, что в среднем составляет $3,4 млн платежей в этой сфере. Однако с появлением Deep Research такие вложения выглядят сомнительными, поскольку Perplexity предлагает схожие возможности по цене обычной пользовательской подписки.

Да и с точки зрения технологий, Deep Research показывает высокие результаты, ставя под вопрос реальную ценность дорогих ИИ-решений. Модель Perplexity продемонстрировала 93,9 % точности в тесте SimpleQA и 20,5 % в Humanity’s Last Exam, обойдя Google Gemini Thinking и другие ведущие модели. При этом в компании отмечают, что инструмент выполняет большинство задач менее чем за три минуты, анализируя сотни источников и имитируя работу профессионального исследователя.

Очевидно, что запуск Perplexity Deep Research меняет не только ценовую политику, но и доступность ИИ. Ранее передовые технологии были доступны лишь крупным корпорациям, а небольшие компании и независимые специалисты не могли позволить себе подписку за тысячи долларов. Теперь же с новым инструментом Deep Research можно выполнять сложные задачи, начиная от финансового анализа и маркетинговых исследований и заканчивая технической или медицинской документацией, и всё это за приемлимые деньги.

Perplexity также планирует расширить доступность Deep Research, выпустив приложения для iOS, Android и Mac, так как это, по мнению компании, поможет ускорить распространение технологии среди пользователей, которые раньше считали продвинутый ИИ недоступным.

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Теги: perplexity, ии-помощник
perplexity, ии-помощник
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