Обзор realme C75: неубиваемый смартфон, недорого

Младшие модели смартфонов realme C-серии всегда были немного похожи друг на друга — где-то акцент чуть больше на батарейку, где-то на камеру. Но по сути все они — более-менее одинаковые по позиционированию смартфоны младше-среднего класса, частично каннибализирующие друг друга. Судя по всему, realme это прекрасно понимала и сама и выпуском realme C75 сразу обозначила его особенный статус.

Про этот статус мы уже рассказывали в нашем предварительном обзоре, теперь пришла пора подробного разговора о самом защищенном смартфоне (в своем классе, мы вынесем за скобки специализированные «защищенные» гаджеты с заведомо слабыми характеристиками и очень специфичным дизайном).

realme C75 realme C65 Infinix HOT 40 Pro HONOR X7с TECNO CAMON 30S Дисплей 6,72 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 392 ppi; 90 Гц 6,67 дюйма, IPS, 1604 × 720 точек, 264 ppi; 90 Гц 6,78 дюйма, IPS, 2460 × 1080 точек, 396 ppi; 120 Гц 6,77 дюйма, IPS, 1610 × 720 точек, 261 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц Защитное стекло ArmorShell Нет информации Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass (версия не уточняется) Процессор MediaTek Helio G92 Max: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Mediatek Helio G85: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 685: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) MediaTek Helio G100: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Adreno 610 ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 8 Гбайт 6/8 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE, нет информации LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 0,08 Мп (стандартный угол обзора + макро + датчик глубины), фазовый автофокус на главной камере, четверная светодиодная вспышка Двойной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 (стандартный угол обзора + вспомогательный модуль), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, (стандартный угол обзора + две вспомогательные камеры), фазовый автофокус, оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, вспышка 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, с автофокусом, со вспышкой Питание Несъемный аккумулятор: 22,15 Вт·ч (5828 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 33 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 35 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 33 Вт Размер 165,7 × 76,2 × 8 мм 164,6 × 76,1 × 7,6 мм 168,6 × 76,6 × 8,3 мм 166,9 × 76,8 × 8,1 мм 164,5 × 74,6 × 7,6 мм Масса 196 граммов 185 граммов 199 граммов 194 или 196 граммов 192 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69 IP54 Нет IP64 IP53 Операционная система Android 14, оболочка realme UI 5.0 Android 14, оболочка realme UI Android 13, оболочка XOS 13.5 Android 14, оболочка Magic UI 8.0 Android 14, оболочка HiOS 14.5 Актуальная цена От 15 999 рублей От 17 999 рублей От 15 999 рублей От 15 999 рублей От 14 999 рублей

В принципе, альфа и омега realme C75 – в том, что это очень хорошо защищенный смартфон, который выглядит как обычный. Этим он очень похож на HONOR X9c, но последний стоит более чем в два раза дороже, а мы все-таки говорим об устройстве совсем другого класса, значительно более массовом.

realme C75 похож на все современные смартфоны сразу — это такая москвичка зимой 2024-2025, в белой мохнатой шубе и шапке-чепце. Тысячи их, но, в принципе, смотрится стильно и уж точно актуально. Блок камер в цвет корпуса с крупными объективами, плоские грани и плоская же задняя спинка. Все, что можно было убрать с глаз долой — убрано. Минимализм во всей красе.

Где-то я бы сказал, что это скучно (как, к примеру, в Samsung Galaxy S25), но, во-первых, мы говорим о смартфоне за 15 тысяч, быть прямо-таки особенным в околобюджетном сегменте не обязательно. Во-вторых, и это самое главное, за лаконичным дизайном прячется очень серьезная защита корпуса.

Смартфон получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP69 – что означает не только возможность погружения под воду на полчаса (на глубину полтора метра), но и высокую вероятность выживания смартфона под напором струй воды, в том числе и горячей. Также гаджет способен хорошо переносить как жару, так и мороз до -20°C (как минимум, аккумулятор вполне неплохо держится в подобных условиях), а экран прикрыт закаленным стеклом ArmorShell. В целом, гаджет получил стандарт защиты MIL-STD 810H — обычно мы его вспоминаем, когда говорим о каких-нибудь монстрах типа Unihertz Tank. Но тут совсем иная история. Причем мы самостоятельно проверили смартфон на устойчивость при падениях и у него действительно все с этим хорошо.

К слову, хорошо у realme C75 с надежностью в том числе и благодаря довольно простым материалам. Да, экран прикрыт закаленным стеклом, а вот грани и спинка тут из пластика — он и практически не царапается, и разбить его сложно. Выглядит и ощущается смартфон недорого, но у подобного решения есть и позитивные стороны, как мы можем заметить.

Это увесистый гаджет (196 граммов), но при этом не слишком толстый (8 мм), несмотря на здоровенный аккумулятор (5828 мА·ч). Не могу назвать его однозначно удобным из-за габаритов, но это точно не циклопических масштабов агрегат, чего можно было бы ожидать при его уровне защиты и экране на 6,72 дюйма.

Существует два варианта окраса realme C75 – золотой, как у протестированного нами аппарата, и черный.

Функциональные элементы обычные, но чуть удивляет отсутствие мини-джека — все-таки в ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей гораздо привычнее видеть этот становящийся (да что уж там, фактически уже ставший) анахронизмом разъем. Может быть, тут это можно объяснить усиленной защитой, а может realme просто таким образом, как и многие конкуренты, склоняет пользователя к покупке TWS-гарнитур, которые сама вполне успешно производит.

В комплекте со смартфоном поставляется не только зарядное устройство, но и чехол, выполненный из прозрачного силикона.

realme C75 работает на базе операционной системы Android 14 с realme UI 5.0. Более свежий «робот» в компании с новой версией фирменной оболочки пока остается привилегией старших моделей бренда, а точнее, одной модели — realme GT 7 Pro. Впрочем, это не значит, что realme UI здесь точно такая же, как и, например, у предшественника, realme C65. Сами по себе дизайн и логика не изменились, но некоторые ключевые фишки (вроде островка вокруг фронтальной камеры — «Мини Капсула 2.0») переместились в «экспериментальный» раздел «Лаборатория realme». Все так же очень много предустановленных приложений, причем те, которые вы переносите с прошлого телефона (и явно планируете ими пользоваться) находятся на отдельном экране, вызываемом смахиванием от нижней грани, а вся масса навязываемого софта лежит на рабочих столах. Такая вот (не) скрытая реклама. Есть боковая панель управления (вызывается смахиванием от правого края экрана с последующей задержкой пальца), динамические обои, весьма развитая система кастомизации интерфейса.

Из новенького — пусть и минимальная, но все же интеграция ИИ. Во-первых, это система «Умный цикл», позволяющая быстро отправлять контент с телефона в приложения, предлагаемые этим самым телефоном (либо выбранные пользователем) — причем самый разный контент (картинки, текст, файл, видео), просто потянув его к тому же правому краю экрана. Во-вторых, интегрированный гугловский сервис распознавания и копирования текста с картинки. В-третьих, сервис «улучшения» портрета при помощи нейросетей — повышается четкость, сглаживается все, что нуждается в сглаживании, но при этом картинка становится мультяшной. Пример работы этого сервиса — выше.

Интерфейс оболочки realme UI 5.0

Работает оболочка стабильно, но, как и на прошлогодних смартфонах C-серии, не слишком шустро — приложения открываются неспешно, местами программная среда ведет себя задумчиво. Занимает realme UI 5.0 в памяти 18 Гбайт.

Сканер отпечатков вмонтирован в клавишу питания, которая слегка утоплена относительно вытянутой клавиши регулировки громкости – ее легко найти на ощупь. Емкостный сенсор в меру чувствительный (срабатывает стабильно, при этом случайные разблокировки в кармане исключены), тактильного отклика нет, есть только звуковое подтверждение срабатывания. Но, само собой, из-за небольшой площади сенсора неизбежно снижается процент успешных срабатываний сканера. Наряду с дактилоскопическим сенсором также имеется система идентификации лица при помощи фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В realme C75 установлен ЖК-экран с IPS-матрицей диагональю 6,72 дюйма разрешением 2400 × 1080 точек. Плотность пикселей – 392 ppi. Картинка гладкая, без пикселизации.

Экран поддерживает повышенную частоту обновления, но только вплоть до 90 Гц — скроллинг при этом будет в любом случае плавный, разницу между 90 и 120 Гц «на глазок» заметить довольно сложно. В играх же частота фиксируется на 60 Гц.

Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке составляет 515 кд/м2 — рядовой уровень для ЖК-экрана, на солнце пользоваться смартфоном можно, но не слишком комфортно. Уровень контраста при этом весьма высокий – 1780:1.

В настройках дисплея помимо смены частоты можно изменить размер и тип шрифтов, отрегулировать систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне, установить темную или светлую тему интерфейса (причем есть подробные настройки темной темы, вплоть до цвета значков), настроить защиту зрения (также с тонкими настройками). Цветопередача дисплея регулируется: есть две основные предустановки («Яркий» и «Естественный») с возможностью выбора цветовой температуры. Я измерил цветопередачу экрана realme C75 в обоих режимах со стандартной цветовой температурой.

В ярком режиме цветовое пространство слегка превышает стандарт sRGB. Средняя гамма оттенков серого в норме — 2,18 при корректных кривых. Цветовая температура серьезно повышена — до уровня 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 4,69 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В естественном режиме общий характер цветопередачи не меняется. Гамма ровно та же. Цветовая температура чуть понижается, но совсем незначительно (7 500-7 900 К). Но цветовое пространство сужается до sRGB и соответствует стандарту в точности. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker – 4,29. Дисплей realme C75 настроен средне.

В realme C75, как уже упоминалось, нет мини-джека, да и динамик тут монофонический — достаточно громкий, но он одинок. С поддержкой профилей беспроводной передачи данных по Bluetooth (тут — версии 5.0) тоже не все гладко: есть LDAC, но на этом более-менее все по работе с данными высокого разрешения. Так что звуковые возможности realme C75, прямо скажем, не впечатляют.

realme C75 построен на базе совсем свежей аппаратной платформы MediaTek Helio G92 Max, которая дебютировала как раз на этом смартфоне.

Подробные характеристики этого чипсета MediaTek не раскрывает, но основные детали его архитектуры понятны. Вычислительных ядер тут восемь: два ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 MC2 с тактовой частотой 1 ГГц. Технологический процесс — 12 нм. На самом деле по характеристикам — крайне близко (до исчезновения различий) к платформе Helio G85, на которой базировался realme C65. Что конкретно в ней нового — не совсем понятно.

Близость этих платформ подтверждают и бенчмарки — по производительности realme C75 и realme C65 идентичны (на результаты GFXBench не стоит обращать слишком много внимания — один из показателей зависит от разрешения экрана, а у realme C65, напомню, HD-дисплей). На фоне конкурентов realme C75 смотрится достаточно слабо — это, в принципе, подтверждается и субъективными ощущениями от использования, смартфон небыстр. Игровые возможности ограниченные — запустится тут почти любой проект, но кадровая частота будет страдать, а графические настройки придется выбирать попроще.

Результаты синтетических тестов realme C75

Зато нет никаких проблем с троттлингом и, тем более, с перегревом – ресурсные тесты не выявляют понижения частот.

realme C65 предлагается в российской рознице исключительно с 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4x) и флеш-накопителями емкостью 128 или 256 Гбайт (eMMC 5.1). Причем оперативную память можно увеличить путем резервирования еще до 8 Гбайт на накопителе. Постоянную память также можно расширить – традиционно, при помощи карточки MicroSD, для которой предусмотрен дополнительный слот – жертвовать одной из симок не требуется.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

realme C75 работает с двумя операторскими карточки стандарта nano-SIM. Скорость LTE-модема не уточняется, но работает все достаточно быстро и без проблем – все необходимые диапазоны на месте. Есть VoLTE. Поддержка eSIM отсутствует.

Список остальных беспроводных соединений: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, а также навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS.

В realme C75, по сути, установлена одна камера (именно как камера). То есть на островке, расположенном на тыльной панели, поселились три стеклышка, но одно из них совсем заглушка, а за вторым прячется так называемый вспомогательный модуль. И в этот раз производитель даже не стал указывать его разрешение.

Какой именно сенсор используется в главной камере realme C75, достоверно неизвестно. Скорее всего, это OmniVision OV50D. Разрешение — 50 мегапикселей (схема расположения пикселей – Quad Bayer), габариты — 1/2,88’’ (размер отдельного пикселя — 0,64 мкм). С ним работает объектив светосилой f/1,8. Фокусное расстояние стандартное — примерно 26 эквивалентных миллиметров. Автофокус фазовый, оптического стабилизатора нет.

По умолчанию главная камера realme C75 снимает в разрешении 12,5 мегапикселя (4 096 × 3 072 пикселей), но при желании можно переключиться на режим с задействованием каждого субпикселя — и получить изображение разрешением 8 192 × 6 144 пикселя. Практический смысл в этом отсутствует – реальная детализация практически не улучшается, при этом процент брака выше, есть вероятность получить нерезкое изображение, также падает динамический диапазон (в этом режиме камера по умолчанию не применяет HDR).

Оптического зума в realme C75 нет, но без зума дело, конечно, не обходится. Это уже давно привычный «гибридный» зум, когда смартфон берет кроп от 50-мегапиксельной картинки и с помощью программной обработки добивается минимальных потерь в качестве. Теоретически.

На практике смартфон снимает с зумом достаточно неплохо — как минимум, картинка не мыльная и не смазанная, динамический диапазон примерно такой же, как и при съемке на главную камеру. Но при этом очень заметно, что резкость повышается именно при постобработке, эффект «перешарпа» выражен очень сильно. Причем независимо от того, днем сделан снимок или ночью — тут realme C75 демонстрирует завидную стабильность.

Днем без использования зума realme C75 снимает хорошо – тут контурная резкость повышается аккуратно, снимки выглядят детализированными. Цветопередача — более-менее корректная (но в сложных ситуация возможны промашки с балансом белого). Динамический диапазон — средненький, но не провальный. Ночью на realme C75 снимать можно, но без завышенных ожиданий – резкой картинка получается стабильно, но «заваленные» тени неизбежны, а недостаток детализации, случающийся из-за активной работы шумоподавления лечится как раз тем самым повышением контурной резкости — и появляется «перешарп».

Выше можно увидеть примеры применения ночного режима, в котором смартфон делает серию снимков с различной экспозицией и затем склеивает в один, дорабатывая его при помощи нейросетевых алгоритмов. Заметно повышается резкость, насыщенность, чуть выправляются тени, шумоподавление выглядит более эффективным. Но тот самый эффект «перешарпа» становится уже слишком явным — впрочем, пользователь сам в данном случае может определить, что для него приемлемо, а что — нет.

Галерея снимков c фильтрами

В приложении камеры смартфона предусмотрены фильтры, тонирующие картинку в момент съемки. Примеры их работы – в галерее выше.

На realme C75 имеется и портретный режим с регулируемым программным размытием фона и регулируемой же ретушью. Фокусное расстояние тут только одно, и это те самые 26 эквивалентных миллиметров – портреты крупным планом, сделанные на realme C75, чреваты заметными пространственными искажениями. При этом с ростовыми портретами смартфон справляется прямо скажем не без проблем — обратите внимание на пример, где видны ноги модели: смартфон размыл не только задний план, но и передний, и объект съемки повис в воздухе. Поясные портреты получаются более-менее неплохо — с фокусом, детализацией и тоном нет проблем, но размытие в любом случае будет грубоватым. Для портретной съемки доступны те же самые фильтры, что и в базовом режиме.

В наличии режим съемки с эффектом «Миниатюры», размывающий снимок по краям — своеобразная симуляция tilt-shift-оптики, которая по традиции для realme носит имя «Сдвиг/Уклон».

Приложение камеры вполне приятное – предлагается солидный набор режимов, и каждый раз, глядя на их карусель, я вспоминаю бессмертные стихи. Крайний слева режим — «Ночь», дальше идет «Улица»… но вот на «Фонарь» и «Аптеку» realme не расщедрилась (может быть в следующих версиях?). Вместо этого в списке дополнительных форматов съемки мы видим пару ручных режимов (для фото и для видео), склейку панорам, съемку с повышенным разрешением, замедленную и ускоренную съемку видео, а также уже упомянутую съемку с эффектом tilt-shift («Сдвиг/уклон»).

Галерея снимков из папки gallery

realme С75 снимает видео в разрешении вплоть до Full HD, частота — максимум 30 кадров в в секунду. Есть программный зум при помощи традиционного ползунка, также можно выбрать двукратный зум перед началом съемки (но он тоже программный, качество падает очень сильно). Есть фильтры – чуть меньше, чем для фото, но для недорогих смартфонов нечастая опция. Есть также функция съемки портретных видео с ретушью (но без искусственного боке). Цифровой стабилизации как таковой я не заметил — при любом движении картинка сильно дергается, смотреть видео некомфортно. Да и в целом качество съемки видео невысокое.

Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором и объективом светосилой ƒ/2. Вспышки нет, фокус фиксирован. Качество съемки среднее – даже при хорошем освещении виден недостаток детализации, при слабом освещении же он становится совсем критическим. Опции ожидаемые: искусственное боке, настраиваемая (и способная изменить лицо до неузнаваемости — есть пример выше) ретушь, фильтры.

realme C75 получил батарею емкостью 22,15 Вт·ч (5828 мА·ч, 3,8 В). То есть ставка тут не только на прочность, но и на долгожительство. Благо аппаратная платформа не слишком требовательная (хотя техпроцесс далеко не самый тонкий, так что и рекордов она не ставит). А вот экран не яркий, но крупный, и с ЖК-матрицей, так что он сильно влияет на энергопотребление. Впрочем, даже с учетом всех этих переменных ситуациях обстоит нормально — даже при серьезной нагрузке смартфон живет световой день почти с гарантией.

В тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi realme C75 продержался примерно около 11 часов. Для смартфона с ЖК-экраном это хороший показатель.

В комплекте со смартфоном поставляется адаптер на 45 Вт, благодаря которому полностью восполнить заряд можно примерно за полтора часа. Также realme C75 умеет сам заряжать устройства по кабелю, его можно использовать в качестве ситуативного пауэрбанка.

С моделью C75 компании realme удалось предложить в нижне-среднем ценовом сегменте нечто уникальное. Это далеко не самый мощный смартфон с достаточно рядовым экраном (но с Full HD-разрешением, в отличие от предшественника), с симпатичным, но очень уж распространенным дизайном. Но это с запасом самый прочный и живучий смартфон среди себе подобных, да еще и с серьезным аккумулятором (который, к слову, не повлиял на толщину устройства). Это прекрасный вариант для тех, кто любит выбраться в лес, на рыбалку, в поход, и кто не хочет под эти нужды покупать специализированное устройство в здоровенном корпусе и со слабыми характеристиками. При этом realme C75 можно рассматривать и как вариант вполне базовый — вполне нормальный недорогой смартфон, просто с меньшей степенью вероятности он вдруг утонет и разобьется.

Достоинства:

прекрасно защищенный корпус с влагозащитой класса IP69;

вполне обычный, но от того не менее симпатичный дизайн;

крупный ЖК-дисплей с частотой 90 Гц;

неплохое качество съемки на главную камеру со стандартным фокусным расстоянием;

выделенный слот для карты памяти;

отличная автономность + быстрая зарядка;

оболочка с завидными возможностями ее настройки.

Недостатки: