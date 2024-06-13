Вышел неубиваемый смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro с гигантской батареей, проектором и камерой ночного видения

Бренд 8849 специализируется на защищённых смартфонах, причём необычных: в его арсенале есть модели с огромной батареей, встроенным проектором, камерой ночного видения и другими примечательными особенностями. Недавно производитель выпустил смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro, который вобрал в себя, если не все эти особенности, то большинство. При этом стоит он относительно немного, в отличие от флагманского TANK 3 Pro.

Смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro выполнен в очень массивном металлическом корпусе с прорезиненными пластиковыми элементами. Смартфон не боится пыли и погружений в воду (защита IP68), падений и ударов, вибраций, может работать при низкой и высокой температуре, а также при высокой влажности. При этом смартфон очень большой и тяжёлый: габариты составляют 179 × 86 × 30 мм, а вес — 692 грамма. Таким, в случае чего, и от дикого зверя в походе можно отбиться.

Большие габариты и вес обусловлены наличием огромной батареи. Применён аккумулятор ёмкостью 23 800 мА·ч. И да, это не ошибка, здесь действительно использована батарея ёмкостью больше, чем у многих пауэрбанков. От такой батареи смартфон может проработать действительно долго. Производитель заявляет до 38 часов в играх, 48 часов просмотра видео, 150 часов разговоров и 2800 часов (116 дней!) в режиме ожидания.

Что немаловажно, TANK 2 Pro вместе с огромной батареей получил поддержку очень быстрой зарядки — мощностью 120 Вт. Вероятно, это первый защищённый смартфон со столь мощной зарядкой. В комплекте со смартфоном поставляется соответствующий по мощности адаптер. От него батарея полностью восполняется примерно за 110 минут.

Примечательной особенностью TANK 2 Pro, помимо гигантской батареи, является встроенный DLP-проектор. Он поддерживает разрешение 854 × 480 пикселей и частоту обновления 120 Гц, и обладает яркостью в 100 люмен. Ночью картинка получается насыщенной и контрастной, а вот днём несколько блеклой, но всё равно вполне различимой.

Фокусное расстояние — от 0,5 метра до 3 метров, а фокусировка выполняется вручную — на корпусе для этого есть колёсико. Проекционное отношение (Throw ratio) — 1,2:1, то есть максимально данный проектор может обеспечить чёткую картинку шириной 2,5 метра. ПО смартфона самостоятельно компенсирует трапециевидные искажения, причём делает это довольно быстро и качественно. Также стоит отметить, что проектор оснащён небольшим вентилятором, так что система не перегреется даже во время долгих фильмов. Правда, придётся мириться с шумом, но его с лёгкостью перекроет громкий и насыщенный звук из динамиков.

Другая особенность TANK 2 Pro — пара фонарей на задней крышке. Один предлагает холодный белый свет, а другой — тёплый. Имеется несколько настроек яркости — на максимальной фонари светят около минуты, после чего переключаются на стандартную яркость. Есть ещё режим минимальной яркости. Светят оба огромных светодиодных фонаря очень ярко в любом режиме, не зря производитель называет их «Уличный фонарь». Также эти фонари можно задействовать во время съёмки. Возле каждого из фонарей есть также полоски с разноцветными светодиодами — они работают только в режиме стробоскопа, часто моргая красным, синим и зелёным цветом (можно также выбрать один или два цвета).

TANK 2 Pro выделяется ещё и наличием камеры ночного видения. Она построена на 64-мегапиксельном датчике изображения OmniVision OV64B40 размером 1/2″ и оснащена оптикой со светосилой f/1.8. Данная камера работает в паре с ИК-подсветкой — применено четыре ярких инфракрасных светодиода, которые способны «бить» на примерно 10–12 метров.

На тыльной стороне смартфона помимо камеры ночного видения есть ещё два модуля. Основной построен на 100-мегапиксельном сенсоре OmniVision OVA0B40 размером 1/1.8″, с автофокусом и оптикой с диафрагмой f/1.8. Чего-то особенно выдающегося от камеры ждать не стоит, но при нормальном освещении снимает она довольно неплохо, с хорошей детализацией и яркими цветами.

Третий модуль предлагает 3,4-кратный оптический зум. Он построен на датчике Hynix Hi-847 с разрешением 8 Мп и размером 1/4.4″, и оснащён объективом с апертурой f/2.4. Спереди в отверстии в верхней части экрана имеется селфи-камера на базе датчика Samsung ISOCELL GD1 на 32 Мп с размером 1/2.8″ и оптикой со светосилой f/2.0.

Что касается дисплея, то TANK 2 Pro получил большую 6,79-дюймовую панель IPS с разрешением 2460 × 1080 пикселей (плотность — 395 ppi) и частотой обновления до 120 Гц. В настройках можно выбрать из четырёх вариантов: 60, 90 или 120 Гц, или автоматическое переключение в зависимости от контента. Яркость составляет 580 кд/м2, на улице пользоваться смартфоном комфортно. Также отмечается пониженный уровень вредного для глаз синего излучения.

В основу смартфона положена производительная однокристальная платформа среднего уровня MediaTek Helio G99. Она включает два процессорных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц, а также графический ускоритель Mali-G57 MC2. Также смартфон оснащён 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, которую можно расширить с помощью файла подкачки ещё на 2–8 Гбайт. Для хранения данных имеется 256 Гбайт флеш-памяти UFS 2.2. Есть и поддержка карт памяти microSD объёмом до 2 Тбайт, причём под карту выделен отдельный слот — жертвовать второй SIM не придётся.

В качестве программной платформы TANK 2 Pro выступает Google Android 14. Смартфон поддерживает все популярные навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Есть два слота для операторских карточек формата nano-SIM. Смартфон поддерживает связь LTE во всех популярных диапазонах. Есть модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, а также модуль NFC для бесконтактных платежей. Также есть привычный для современных смартфонов набор датчиков: акселерометр, гироскоп, компас, приближения, освещенности, барометр и сканер отпечатков (на боковой кнопке блокировки).

Смартфон 8849 Unihertz TANK 2 Pro предлагается по цене около 38 тыс. рублей. Для сравнения, флагманский TANK 3 Pro обойдётся куда дороже — от 65 тыс. рублей. Так что новинка может стать интересным выбором для тех, кому нужен защищённый смартфон с большой батареей, проектором и камерой ночного видения по достаточно доступной цене.