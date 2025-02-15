Представлен смартфон ZTE Blade V70 Max с 6,9-дюймовым дисплеем и батареей на 6000 мА·ч

Компания ZTE анонсировала пополнение линейки смартфонов Blade V70 моделью Max. Без лишнего шума информация об аппарате среднего уровня Blade V70 Max появилась на официальном сайте производителя. Отметим, что на данный момент вендор не раскрыл многие важные характеристики новинки, а также не озвучил её стоимость и сроки поступления на рынки разных стран.

Разработчики оснастили Blade V70 Max большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 22,5 Вт. По данным производителя, аккумулятор сохранит 80 % своей первоначальной ёмкости после 800 циклов зарядки.

Смартфон оснащён тройной основной камерой, которая построена на базе 50-мегапиксельного сенсора. Более детальная информация о камере не была озвучена. В верхней части дисплея имеется каплевидный вырез, в котором размещена фронтальная камера, характеристики которой пока неизвестны. По данным производителя, корпус Blade V70 Max достаточно прочен, чтобы выдержать падение с высоты 1,5 метров. В дополнение к этому смартфон защищён от влаги и пыли по стандарту IP54.

Что касается программного обеспечения, то смартфон поставляется с операционной системой Android, поверх которой работает фирменный пользовательский интерфейс ZTE MyOS. Также известно, что смартфон будет поддерживать функцию разблокировки по лицу пользователя, функции на базе искусственного интеллекта. Вероятно, другие характеристики новинки и розничная стоимость будут раскрыты ближе к началу продаж.