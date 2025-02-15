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Представлен самый большой в мире LED-дисплей размером с теннисный корт

Компания Photonoics представила передвижной LED-дисплей JUMBO162 с диагональю 767 дюймов (19,5 м). Дисплей обладает разрешением 4K с размерами пикселя 3,9 мм. По словам компании, это самый большой в мире дисплей в своей категории. Он предназначен для оформления мероприятий и благодаря максимальной яркости 5000 нит демонстрирует яркую картинку даже при солнечном свете.

Источник изображений: Photonoics

Источник изображений: Photonoics

Площадь дисплея JUMBO162 со сторонами 17 х 9,5 м равна 161,5 м2. Это близко к размерам теннисного корта для одиночной игры (24 x 8 м). Высокая парусность заставила уделить особое внимание основанию, конструкция и вес которого позволяют дисплею не опрокидываться при ветре со скоростью до 61 км/ч. С учётом основания общая высота дисплея составила 13 м.

Предыдущим своим достижением Photonoics считает изготовление дисплея JUMBO100 площадью 100 м2. В её арсенале есть также дисплеи других форм и размеров, но, конечно, меньше представленной новинки. За гибкий подход компания должна благодарить поставщика светодиодных панелей компанию INFiLED. В самом большом LED-дисплее используются 374 светодиодные панели INFiLED AR3.9, объединённые в один массивный экран.

Массив светодиодов (панелей) обрабатываются с помощью платформы VR Helios LED Processing Platform. Технология Infinite Colors от INFiLED обеспечивает улучшение визуализации, в частности, за счёт расширения цветовой гаммы. Всё монументально и внушительно, и действительно впечатляет.

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Теги: oled-дисплей
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