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SanDisk выпустит SSD со скоростью до 14 500 Мбайт/с при энергопотреблении всего 7 Вт

В рамках последнего финансового отчёта компания SanDisk анонсировала две новые SSD-платформы. Они пока не имеют официальных названий, однако производитель заявляет, что построенные на их основе NVMe-накопители смогут предложить отличный баланс производительности, энергоэффективности и стоимости. В составе обеих платформбудут использоваться новейшие чипы флеш-памяти 3D BiCS8 NAND от Western Digital.

Источник изображений: SanDisk

Источник изображений: SanDisk

Одна из новых SSD-платформ SanDisk поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и обещает скорости последовательного чтения и записи до 14 500 и 14 000 Мбайт/с соответственно в версиях накопителей объёмом 2 Тбайт. При этом такие скорости новинки обеспечат при энергопотреблении всего 7 Вт. Столь низкое энергопотребление — это уровень моделей PCIe 4.0. Накопители PCIe 5.0 такого же объёма чаще всего потребляют до 10 и более ватт в моменты пиковых нагрузок.

Сама SanDisk не сообщила, какой контроллер памяти используется в новинках, однако по данным Tom’s Hardware, это Silicon Motion SM2508. В основе этой SSD-платформы используются чипы флеш-памяти 3D TLC NAND. Ёмкость накопителей на её основе будет варьироваться от 512 Гбайт до 4 Тбайт. Их запуск ожидается во втором квартале 2025 года.

SanDisk также представила новую SSD-платформу на базе флеш-памяти 3D QLC NAND с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. На её основе будут выпускаться NVMe-накопители объёмом от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Одним из первых решений на базе данной платформы станет Western Digital PC SN5100S. По словам SanDisk, новинка обеспечит до 53 % более высокую скорость последовательного чтения и до 44 % более высокую скорость последовательной записи по сравнению с предшественником в лице SN5000S.

Компания планирует ускорить расширение производства SSD на базе флеш-памяти QLC NAND. К 2028 году производитель рассчитывает выпускать 75 % своих решений на базе этой флеш-памяти. В тех же временных рамках SanDisk планирует полностью отказаться от накопителей стандарта PCIe 4.0 в пользу моделей PCIe 5.0.

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Теги: sandisk, nvme, твердотельный накопитель, pci express 5.0, pci express 4.0
sandisk, nvme, твердотельный накопитель, pci express 5.0, pci express 4.0
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