Мини-ПК становятся всё более популярными благодаря своей универсальности и энергоэффективности. Они занимают минимум места, но при этом способны выполнять широкий спектр задач. Бренд GEEKOM предлагает разнообразный ассортимент компактных настольных компьютеров. Например, модель Mini Air 12 сочетает современные характеристики, тихую работу и компактный корпус.

Мини-ПК GEEKOM Mini Air 12, доступный по цене от 22 700 рублей, идеально подойдёт для использования дома в качестве медиацентра, системы для интернет-сёрфинга и развлечений, а также в качестве офисной или учебной платформы для работы с документами и не только. Благодаря компактным габаритам 117 × 112 × 36 мм и небольшому весу 499 граммов его легко взять с собой куда угодно.

Система построена на процессоре Intel Alder Lake-N — Intel N100, который предлагает четыре ядра, работающих в четыре потока с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Данный чип обладает сверхнизким энергопотреблением — всего 6 Вт. Тем не менее, для эффективного охлаждения здесь применяется активный кулер: уровень шума при максимальной скорости вентилятора достигает 45,7 дБА, но в большинстве задач он работает на низкой скорости и остаётся практически бесшумным, отмечает производитель.

Процессор оснащён встроенной графикой Intel HD с 24 исполнительными блоками и частотой 750 МГц. Поддерживается разрешение до 8К (7680 × 4320 точек), а вывод изображения возможен на три дисплея одновременно. Для этого у Mini Air 12 имеется порт HDMI 2.0 (до 4К@60 Гц), разъём mini-DisplayPort 1.4 (до 4К@60 Гц или 8К@30 Гц) и порт USB 3.2 Gen 2 с альтернативным режимом DisplayPort 1.4 (до 4К@60 Гц или 8К@30 Гц).

MiniAir 12 оснащён 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 SO-DIMM с эффективной частотой 4800 МГц. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель формата M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 ёмкостью 512 Гбайт и скоростью до 3500 Мбайт/с. Пользователю предоставляется возможность расширения хранилища до 1 Тбайт. Поддерживаются также SSD с интерфейсом SATA III.

Компьютер оснащен беспроводным интерфейсом с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. На передней и задней панелях Mini Air 12 находятся следующие порты: три USB 3.2 Gen 2, два USB Type-C, один слот для карт памяти SD, один разъём для наушников 3,5 мм, сетевой порт Ethernet RJ-45, по одному видеовыходу HDMI 2.0 и mini-DisplayPort 1.4. Также предусмотрен разъём для блока питания и Кенсингтонский замок.

GEEKOM предлагает на мини-ПК Mini Air 12 трёхлетнюю гарантию.