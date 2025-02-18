Первые впечатления от главного китайского флагманского смартфона HUAWEI Mate 70 Pro

Казалось, что HUAWEI вполне может принять решение навсегда оставить серию Mate для внутреннего пользования, тем более что некоторые ключевые элементы последних смартфонов не применимы за пределами Китая. Речь, прежде всего, о той самой спутниковой связи (которая, к слову, доступна и в складных смартфонах бренда, Mate X6 и Mate XT), а в новом поколении — и об операционной системе HarmonyOS Next, избавившейся наконец-то от следов «Андроида».

Тем не менее в HUAWEI Mate 70 Pro даже с «традиционной» оболочкой/операционкой EMUI 15 достаточно интересного, чтобы рассматривать его на роль одного из главных флагманских смартфонов начала (а может быть, и всего) 2025 года. Сегодня мы успеем только вкратце познакомиться с ним, подробный обзор выйдет немного позже.

HUAWEI Mate 70 Pro Процессор [По неофициальной информации] Kirin 9020: два ядра Taishan Big частотой 2,5 ГГц, шесть ядер Taishan Mid частотой 2,15 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510s частотой 1,53 ГГц;

графический процессор Maleoon 920 Дисплей 6,9 дюйма, LTPO OLED, 2832 × 1316 точек, 453 ppi; 120 Гц Оперативная память 12 Гбайт Флеш-память 512 Гбайт Тыльная камера Тройной модуль: 50 + 48 + 40 Мп + спектральный сенсор, ƒ/1,4-ƒ/4,0 + ƒ/2,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 93 мм), фазовый автофокус со всеми камерами, оптический стабилизатор с главной камерой и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка, датчик цветового спектра Фронтальная камера 13 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки, + TOF-камера Сканер отпечатка пальца Есть, на боковой клавише Разъемы USB Type-C Аккумулятор 5500 мА·ч Зарядка Проводная: 100 Вт

Беспроводная: 80 Вт Габариты 164,6 × 79,5 × 8,2 мм Масса 221 грамм Пыле- и влагозащита IP68/69 Операционная система EMUI 15 Цена (за конфигурацию 12/512 Гбайт) 109 999 руб.

HUAWEI Mate 70 Pro – типичный флагманский смартфон: огромный (6,9 дюйма) экран диктует габариты корпуса — это очень тяжелое (221 грамм) и не самое тонкое (8,2 мм) устройство. Да, Mate 70 Pro частично оправдывает, что все «про», «ультры» и «максы» таковы. Для удобства существуют более компактные версии с экранами поменьше, на манер iPhone 16, Samsung Galaxy S25, OPPO Find X8 или в данном случае HUAWEI Mate 70. Последний, замечу справедливости ради, не слишком компактен, но все же у него экран чуть меньше (6,7 дюйма), корпус на полмиллиметра тоньше и на 20 граммов легче.

К слову, существует еще и версия HUAWEI Mate 70 Pro+. У «плюса» почти нет отличий от обычного Pro, только батарея чуть более емкая (5700 против 5500 миллиампер-часов у Mate 70 Pro), а корпус снабжен покрытием из материала, представляющего собой переплетение золотых нитей и нейлоновой ткани.

HUAWEI Mate 70 Pro сделан из более привычных материалов: закаленное стекло спереди и сзади, грани и окантовка блока камер — из алюминия. Закаленное стекло не простое, а собственного авторства — отлично себя зарекомендовавшее Kunlun Glass, уже второго поколения. Ощущения от работы со смартфоном самые хорошие — сделан на совесть, премиальность ощущается. Корпус при этом защищен от влаги не только по стандарту IP68 (должен выдержать давление воды на глубине до шести метров в данном случае, как утверждает производитель), но и по стандарту IP69, так что и под струями воды не спасует.

Дизайн, если смотреть на HUAWEI Mate 70 Pro сзади, тоже не таит особых сюрпризов — крупный круглый блок с четырьмя кружочками объективов, окрашенный в черный независимо от цвета остального корпуса. Камер тут на самом деле три, в четвертом же кружочке разместился спектральный сенсор для уточнения цветопередачи.

А вот спереди HUAWEI Mate 70 Pro удивляет, что бывает с современными смартфонами не то что нечасто, а практически никогда. Тут не одиночная камера, не вырез и не «островок», а сразу три отверстия — в них, помимо самой фронтальной камеры, разместился TOF-модуль для 3D-распознования лица и дополнительный сенсор неизвестного назначения. Еще один удивляющий элемент — клавиша питания со встроенным сканером отпечатков, в этом смартфоне HUAWEI отказалась от экранного датчика, сделав большую ставку на продвинутое распознование лица.

В России HUAWEI Mate 70 Pro будет представлен с корпусом светло-зеленого и черного цвета. У нас побывал именно светло-зеленый смартфон, не верьте своим глазам, он на самом деле не белый (но все зависит от угла зрения и освещения).

Корпус скошен со всех сторон, так что держать толстый и тяжелый гаджет довольно удобно, но при этом он легко может соскользнуть даже с лишь слегка наклонной поверхности. Впрочем, это не очень страшно — смартфон ударопрочный. Экран тут не типа «водопад», их времена, судя по всему, прошли почти безвозвратно (по крайней мере, для флагманов), но с легкими закруглениями со всех четырех сторон, которые не мешают, а только помогают смахиванию от краев. Сама панель — LTPO OLED диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2832 × 1316 точек, с динамической частотой обновления 120 Гц.

Аппаратную платформу HUAWEI традиционно не раскрывает, но все источники (и специальный софт на смартфоне) указывают, что это Kirin 9020 – с ней мы уже близко познакомились на примере складного HUAWEI Mate X6. По опыту можно сказать, что это относительно мощная платформа — в том плане, что смартфону хватает сил на плавную работу и спокойный запуск и исполнение с нормальной частотой всех игр. Но при этом отставание от актуальных решений Qualcomm, MediaTek и Apple очень серьезное — и по чистой производительности, и из-за отсутствия аппаратного ускорения трассировки лучей. Ну и техпроцесс — 7 нм, тогда как актуальные флагманские платформы выполнены уже по 3-нанометровому процессу. Память: 12 Гбайт оперативной и накопитель емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт, в зависимости от версии. В России будет доступна только версия 12+512 Гбайт.

Операционная система — EMUI 15. HarmonyOS Next без поддержки экосистемы Android оставлена исключительно для Китая, и, судя по всему, пока разворачивать ее на весь мир не планируется — слишком болезненным для среднего пользователя станет отказ от привычных приложений. Сама же по себе очередная EMUI нам уже знакома — причем не только по HUAWEI Mate X6 (вышедшим в Китае одновременно с Mate 70, потому и столь близким аппаратно), но и по HUAWEI nova 13 Pro. Тем не менее там есть интересные фишки, связанные в том числе и с искусственным интеллектом, — о них мы поговорим подробнее в полном обзоре.

За вычетом особенностей, характерных для Китая (и делающих последние Mate там абсолютными хитами, теснящими iPhone в старшем сегменте), смартфоны этой серии всегда славились в первую очередь своими камерами. Не исключение и HUAWEI Mate 70 Pro.

Смартфон получил тройной тыльный модуль, где все три камеры выполнены по технологии Quad Bayer: 50, 48 и 40 мегапикселей. Но интересны они не только этим. Главная, к примеру, получила объектив с изменяемой диафрагмой — последняя меняется в диапазоне от f/1,4 до f/4. Широкоугольный модуль снабжен фазовым автофокусом и при этом обладает шикарным углом обзора (120 градусов). Ну и фирменная изюминка — телефотомодуль: светосильный (f/2,1), при этом с весьма серьезным зумом (3,5-кратный, 93 мм в 35-мм эквиваленте) и, самое главное, небольшой минимальной дистанцией фокусировки, благодаря чему зум-модуль может использоваться для макросъемки.

Помимо трех «базовых» фокусных расстояний смартфон также предлагает пару вариантов «гибридного» зума благодаря Quad Bayer-модулям — есть двукратное и десятикратное масштабирование. Навскидку качество фото очень впечатляющее. Отдельно отмечаем шикарную цветопередачу без каких-либо перекосов — спасибо новому датчику цветового спектра, распознающему теперь до 1,5 миллиона оттенков. Но любопытно было бы протестировать камеры HUAWEI Mate 70 Pro не только днем или в помещении, но и в ночных условиях, а также проверить способности смартфона в съемке динамичных сюжетов, с длинной выдержкой и с мультиэкспозицией — и мы этим вскоре обязательно займемся. Но заявка на звание лучшего смартфона в плане фотосъемки в очередной раз сделана.

Примеры съемки на смартфон HUAWEI Mate 70 Pro

В HUAWEI Mate 70 Pro установлена кремний-углеродная батарея емкостью 5500 мА·ч — на флагманские смартфоны другие сейчас фактически и не устанавливаются. Напомним, что благодаря большей плотности такие аккумуляторы занимают меньше места при повышенной емкости, а также меньше подвержены температурному воздействию.

HUAWEI Mate 70 Pro будет доступен для предзаказа с 18 по 27 февраля по цене 109 999 руб. за конфигурацию 12/512 Гбайт. Пользователям, оформившим предзаказ в этот период, компания предлагает дополнительные бонусы: часы GT 5 Pro в подарок, 3 месяца на замену экрана, замену пленки 2 раза за 2 года, сервис с доставкой и приоритетное обслуживание. И напоследок любопытнейшая (и символическая) деталь — помимо китайского рынка Mate 70 Pro выходит только на российском. По крайней мере, пока.