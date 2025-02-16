Анонсирована материнская плата Sapphire B850M Nitro+ с поддержкой DDR5-8000

Компания Sapphire анонсировала свою первую материнскую плату 800-й серии. Речь идёт о модели B850M Nitro+ с сокетом AM5, которая, по сути, представляет собой обновлённую версию B650M Nitro+. Обе материнские платы выглядят практически идентично и имеют лишь незначительные отличия в характеристиках.

Для будущих владельцев видеокарт Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+ новые материнские платы могут оказаться оптимальным решением с точки зрения визуальной эстетики и сопутствующего программного обеспечения. По данным источника, дизайн Radeon RX 9070 Nitro+ сочетается с обликом материнских плат Nitro+, хотя они выполнены в разных цветах.

Материнская плата B850M Nitro+ создана в форм-факторе Micro-ATX и предназначена для работы с процессорами AMD Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000. В её составе один слот PCIe 5.0 ×16 и один PCIe 4.0 ×16, а также по одному разъёму M.2 PCIe 5.0 ×4 и M.2 PCIe 4.0 ×4. Отмечается возможность разгона оперативной памяти DDR5 до 8000 МТ/с. Этот показатель может быть даже выше, но указанное значение гарантировано производителем при использовании совместимых комплектов памяти.

Sapphire B850M Nitro+ оснащена четырьмя слотами для ОЗУ DDR5-8000, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Габариты платы составляют 245 × 245 мм. На данный момент новинка доступна в Китае, где её стоимость составляет около $180. Модель B650M Nitro+ также поступила в продажу по цене примерно $125.