В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5

В России начались продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5. Рекомендованная розничная цена наушников составляет 4490 и 8290 рублей соответственно, а смарт-часы оцениваются в 10 990 рублей.

Беспроводные наушники Redmi Buds 6 оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБА и поддержкой трёх режимов. Они получили двойную систему динамиков, состоящую из 12,4-мм динамического драйвера с титановым покрытием диафрагмы и 5,5-мм пьезоэлектрического твитера. Новинка поддерживает 360-градусный пространственный звук. В приложении Xiaomi Headphones можно выбрать настраиваемые профили эквалайзера.

Полного цикла зарядки батареи Redmi Buds 6 хватит до 10 часов воспроизведения музыки. Время автономной работы увеличивается до 42 часов, если наушники подзаряжать от комплектного чехла. Для подключения Buds 6 к источнику сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.4 с поддержкой сопряжения с двумя устройствами. Redmi Buds 6 доступны в белом, чёрном и зелёном цветах.

Redmi Buds 6 Pro выделяются тройной системой динамиков, включающей двойной 6,7-мм пьезоэлектрический керамический драйвер и 11-мм динамический драйвер с титановой диафрагмой. Покрытие с эксимерной технологией позволяет в течение длительного времени пользоваться наушниками без нанесения вреда коже.

Новинки оснащены системой шумоподавления Deep Space Noise Reduction 2.0 с фирменным алгоритмом, которая фильтрует шум громкостью до 55 дБА и имеет несколько уровней настроек. Система из трёх микрофонов блокирует шум ветра со скоростью до 12 м/с во время звонков. Благодаря увеличению общего коэффициента шумоподавления до 14,16 % по сравнению с предыдущими моделями наушники обеспечивают постоянную чистоту и ясность звука на открытом воздухе. Redmi Buds 6 Pro воспроизводят аудио до 9 часов без подзарядки и до 36 часов с зарядным чехлом.

Redmi Watch 5 оснащены самым крупным и ярким дисплеем среди всех предыдущих моделей смарт-часов Redmi. Они получили 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 кд/м2, частотой обновления 60 Гц и разрешением 432 × 514 пикселей. Экран устройства защищён 2,5D-стеклом. Рамка смарт-часов выполнена из алюминиевого сплава, а цифровая коронка — из нержавеющей стали. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 550 мА·ч, полного заряда которого, как утверждается, хватает на 12 дней работы. Также Redmi Watch 5 поддерживают модули GNSS, NFC и Bluetooth 5.3. Заявлена водонепроницаемость на уровне 5 ATM.

В качестве операционной системы используется HyperOS 2.0, совместимая со смартфонами под управлением Android 8.0 или iOS 12.0 и более новых версий. Как и другие устройства данного формата, Redmi Watch 5 оснащены функциями мониторинга здоровья. Среди них — датчики измерения частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом и мониторинг сна. Есть поддержка более 150 различных спортивных режимов, а также встроенная система GNSS с пятью спутниками, которые отслеживают активность на открытом воздухе.

Время работы от батареи смарт-часов Redmi Watch 5 составляет 24 дня. Встроенная поддержка Bluetooth для телефонных звонков сочетается с системой шумоподавления с двумя микрофонами.