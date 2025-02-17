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VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз

С момента официального запуска приложения «VK Видео» для мобильных устройств на базе Android и iOS, а также телевизоров с Android TV в сентябре 2023 года его скачали 60 млн раз. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Источник изображения: «VK Видео»

Источник изображения: «VK Видео»

На долю пользователей Android-устройств пришлось 35 млн установок, тогда как доли Android TV и iOS составили 15,4 млн и 9 млн установок соответственно. В пиковый месяц количество загрузок «VK Видео» на устройства разного типа составило 8,4 млн раз.

В сообщении VK сказано, что за год суммарное время просмотра в приложении «VK Видео» увеличилось в 23 раза. Наибольшее время просмотра из всех платформа приходится на Smart TV — в январе этот показатель был равен 221 минуте на пользователя, что на 50 % больше аналогичного показателя годом ранее. Суточный рекорд просмотров на платформе достиг отметки в 3,3 млрд минут.

В компании одной из главных причин увеличения количества установок «VK Видео» назвали рост объёма оригинального контента, публикуемого на платформе. Кроме того, положительную динамику поддерживают развитие инструментов и программ для авторов контента, а также крупные рекламные кампании, направленные на увеличение узнаваемости сервиса и его особенностей. Однако невозможно не заметить, что бурный рост видеоплатформы VK начался с лета прошлого года после начала замедления YouTube в России.

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Теги: vk видео, видеосервис, приложения, vk, импортозамещение
vk видео, видеосервис, приложения, vk, импортозамещение
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