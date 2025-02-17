Не так давно производственное подразделение Fujitsu Client Computing преодолело важный рубеж — 50 миллионов произведённых компьютеров. В честь этого памятного события компания Shimane Fujitsu выпустила единственный экземпляр ультрабука FMV Note C с изысканной деревянной крышкой, украшенной тонкой резьбой в технике кумико.

Работы по дереву выполнили мастера японской компании Funaki Woodworks. По данным источника, на создание резной крышки ушло от двух до трёх месяцев. Это наглядный пример сложного декоративно-прикладного искусства кумико, зародившегося в Японии около 1500 лет назад.

Любопытно, что весь причудливый узор сформирован из 5800 элементов, созданных из четырёх отборных пород дерева. Работа мастера усложнялась тем, что крышка ноутбука не могла быть слишком толстой, поэтому ему приходилось обрабатывать деревянные элементы толщиной всего 4 мм.

Помимо узоров в технике кумико на крышке ноутбука присутствуют и другие декоративные элементы. Так, деревянные накладки получили клавиши S, F и J, что символизирует аббревиатуру Shimane Fujitsu Japan.

Конечно, 50 миллионов выпущенных ПК — это впечатляющий производственный показатель. Однако Shimane Fujitsu занимается выпуском продукции более 30 лет, и в это число входят все произведённые компанией компьютеры. Отметим, что Shimane Fujitsu не впервые создаёт памятные ноутбуки — аналогичная модель была выпущена, когда компания достигла рубежа в 40 миллионов произведённых устройств.