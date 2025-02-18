Анонсированы доступные смартфоны Realme P3 Pro и P3x с ёмкими батареями и защитой IP69

Компания Realme представила новую серию смартфонов Realme P3, включающую модели P3 Pro и P3x, оснащённые массивными аккумуляторами ёмкостью 6000 мА·ч, а также обладающие защитой от воды и пыли согласно стандартам IP68/69.

Смартфон Realme P3 Pro получил 6,83-дюймовый изогнутый по краям AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2800 × 1272 пикселя), частотой обновления 120 Гц и локальной пиковой яркостью 1500 кд/м². ШИМ-регулировка работает с частотой 3840 Гц.

Realme P3 Pro базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой 2,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 720. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8/12 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128/256 Гбайт. Для отвода тепла используется система охлаждения с испарительной камерой площадью 6050 мм².

На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения, а также 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2,4). Фронтальная камера с датчиком Sony IMX480 имеет разрешение 16 мегапикселей (f/2,45).

Батарея ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Для разблокировки устройства используется подэкранный сканер отпечатков пальцев. Качественный звук обеспечивают два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio. Толщина корпуса устройства составляет 7,99 мм, вес — 199 г. Смартфон работает под управлением Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. Компания обещает предоставить два обновления операционной системы и в течение трёх лет предоставлять обновления безопасности.

Realme P3 Pro выпускается в зелёном (Nebula Glow), фиолетовом (Galaxy Purple) и коричневом (Saturn Brown) цветах. Стоимость Realme P3 Pro с 8/128 Гбайт памяти составляет около $276, а модели с 12/256 Гбайт — $310.

В свою очередь, Realme P3x стал первым смартфоном с новым чипсетом Dimensity 6400 от MediaTek с частотой до 2,5 ГГц и графической подсистемой Arm Mali-G57 MC2, который используется вместе с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт флеш-памяти UFS 2.2.

Смартфон оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц, а также частотой дискретизации касания 240 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 950 кд/м2. Realme P3x получил основную 50-мегапиксельную камеру с датчиком OmniVision OV50D и диафрагмой f/1,8, дополненную 2-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей (f/2,0).

Спецификации смартфона также включают стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм аудиоразъём и боковой сканер отпечатков пальцев. Батарея ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Размеры корпуса смартфона составляют 165,7 × 76,22 × 7,94 мм, вес — 197 г. Доступны три цветовых варианта: серебристый (Lunar Silver), тёмно-синий (Midnight Blue) и розовый (Stellar Pink). Смартфон работает под управлением Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0.

Цена Realme P3x с 6/128 Гбайт памяти составляет около $161, а модель с 8/128 Гбайт обойдётся в $172.

Обе новинки поступят в продажу 28 февраля.