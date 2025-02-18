Lenovo скоро представит ноутбук ThinkBook Flip AI PC со складывающимся пополам OLED-экраном

Летом этого года компания Lenovo выпустит в продажу ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — первый в мире ноутбук с расширяющимся OLED-дисплеем. Эта особенность позволяет увеличить площадь экрана на дополнительные 50 %. Но у компании на подходе ещё один необычный ноутбук ThinkBook Flip AI PC, который позволит пользователю удвоить пространство на экране при необходимости.

Информацией о новинке поделился авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). По его данным, ThinkBook Flip AI PC будет представлен на выставке электроники MWC, которая пройдёт с 3 по 6 марта. Устройство представляет собой ноутбук со складывающимся OLED-дисплеем, который в разложенном виде становится вдвое выше обычного экрана лэптопа. При необходимости дополнительного пространства дисплей можно развернуть в полный размер. Если дополнительный экран не требуется или пользователь хочет что-то показать другому человеку напротив, верхнюю часть дисплея можно повернуть в обратную сторону.

В некотором смысле ThinkBook Flip AI PC похож на ранее представленные модели устройств Lenovo Yoga Book 9i и Asus Zenbook Duo, которые также предоставляют дополнительное экранное пространство. Однако он имеет несколько отличий. Во-первых, вместо одного большого дисплея, который складывается посередине, Yoga Book 9i и Zenbook Duo оснащены двумя отдельными дисплеями, соединёнными шарниром. Во-вторых, их клавиатуры являются беспроводными аксессуарами, которые можно разместить поверх одного из экранов или непосредственно перед устройством.

В отличие от них, ThinkBook Flip AI PC оснащён двумя шарнирами и встроенной клавиатурой, что делает его полноценным ноутбуком. В закрытом состоянии верхняя секция дисплея располагается поверх крышки устройства, делая его похожим на планшет. При развертывании дисплей направлен в сторону клавиатуры.