Сегодня 18 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Lenovo скоро представит ноутбук ThinkBoo...
реклама
Новости Hardware

Lenovo скоро представит ноутбук ThinkBook Flip AI PC со складывающимся пополам OLED-экраном

Летом этого года компания Lenovo выпустит в продажу ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — первый в мире ноутбук с расширяющимся OLED-дисплеем. Эта особенность позволяет увеличить площадь экрана на дополнительные 50 %. Но у компании на подходе ещё один необычный ноутбук ThinkBook Flip AI PC, который позволит пользователю удвоить пространство на экране при необходимости.

Источник изображений: Evan Blass / Lenovo

Источник изображений: Evan Blass / Lenovo

Информацией о новинке поделился авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). По его данным, ThinkBook Flip AI PC будет представлен на выставке электроники MWC, которая пройдёт с 3 по 6 марта. Устройство представляет собой ноутбук со складывающимся OLED-дисплеем, который в разложенном виде становится вдвое выше обычного экрана лэптопа. При необходимости дополнительного пространства дисплей можно развернуть в полный размер. Если дополнительный экран не требуется или пользователь хочет что-то показать другому человеку напротив, верхнюю часть дисплея можно повернуть в обратную сторону.

В некотором смысле ThinkBook Flip AI PC похож на ранее представленные модели устройств Lenovo Yoga Book 9i и Asus Zenbook Duo, которые также предоставляют дополнительное экранное пространство. Однако он имеет несколько отличий. Во-первых, вместо одного большого дисплея, который складывается посередине, Yoga Book 9i и Zenbook Duo оснащены двумя отдельными дисплеями, соединёнными шарниром. Во-вторых, их клавиатуры являются беспроводными аксессуарами, которые можно разместить поверх одного из экранов или непосредственно перед устройством.

В отличие от них, ThinkBook Flip AI PC оснащён двумя шарнирами и встроенной клавиатурой, что делает его полноценным ноутбуком. В закрытом состоянии верхняя секция дисплея располагается поверх крышки устройства, делая его похожим на планшет. При развертывании дисплей направлен в сторону клавиатуры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Lenovo обновила профессиональные мониторы ThinkVision: от 27 до 34 дюймов, QHD или WQHD и 120 Гц
Lenovo представила геймерский планшет Legion Tab (2025) — Snapdragon 8 Gen 3 и экран 2,5K за $500
Lenovo обновила ноутбук Yoga Book 9i с двумя экранами — он стал тоньше, легче и получил чип Intel Core Ultra 200H
Ушла эпоха: Dell избавилась от марок XPS, Inspiron, Latitude и Precision
Стартовали продажи мощного отечественного ноутбука RIKOR MSK 401.1/16 с процессорами Intel и AMD
MSI представила большой и мощный ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth с мордой дракона на крышке
Теги: lenovo, ноутбук, oled-дисплей, гибкий дисплей
lenovo, ноутбук, oled-дисплей, гибкий дисплей
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Samsung стала крупнейшим в мире производителем телевизоров 19-й год подряд, а LG — первая в сегменте OLED
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
Кто-то сжёг Ethereum на миллионы долларов, чтобы предупредить мир об «оружии для воздействия на мозг»
МТС разуверилась в своём заменителе YouTube — его разработку приостановят, а расходы урежут
Microsoft отменила автоматический вход в учётные записи, о котором сообщалось ранее
WhatsApp стал слишком популярен в Европе и теперь попадёт под более жёсткое регулирование 8 мин.
Пошаговое ролевое приключение Dead Weight отправит игроков в стимпанковый мир летучих кораблей и Древних Богов 41 мин.
«Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных и облачных сред 43 мин.
Невозможный к выплате штраф Google в РФ стал ещё более невозможным — 2,8 дуодециллиона рублей 3 ч.
«Смута» получила итоговый патч, а разработчики уже сосредоточены на продолжении 5 ч.
Avanpost представила ИИ-систему для управления привилегированным доступом SmartPAM 5 ч.
«Новый, захватывающий этап»: российский игровой движок Nau Engine отдали дорабатывать сообществу 6 ч.
Более миллиона пользователей оказались на сайтах для угона Telegram-аккаунтов за январь 6 ч.
Подписка Premium+ в соцсети X подорожала вдвое с выходом «самого умного ИИ» Grok 3 6 ч.
Слухи: Rockstar отправит GTA VI по пути Roblox и Fortnite 6 ч.
Современную ИИ-модель запустили на крошечном компьютере Raspberry Pi Zero — непрактично, но работает 2 ч.
Анонсированы доступные смартфоны Realme P3 Pro и P3x с ёмкими батареями и защитой IP69 2 ч.
Lenovo скоро представит ноутбук ThinkBook Flip AI PC со складывающимся пополам OLED-экраном 2 ч.
Baidu отчиталась о падении выручки из-за ужесточения конкуренции в китайском ИИ 3 ч.
На калужском заводе Samsung планируется запустить сборку российских смартфонов 3 ч.
Самый северный подводный кабель в мире Arctic Way проложат Space Norway и SubCom 4 ч.
Для TSMC нет смысла брать под контроль предприятия Intel, заявили отраслевые эксперты 5 ч.
Microsoft вложит $704 млн в расширение облачной и ИИ-инфраструктуры в Польше 5 ч.
Уязвимости в процессорах AMD EPYC обеспечивают выполнение произвольного кода 5 ч.
Сотовая связь МТС заработала в Антарктиде 5 ч.