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Представлены умные часы OnePlus Watch 3 с автономностью на пять дней и ценой $329

Выпустив в прошлом году удачные смарт-часы, OnePlus решила развить успех и анонсировала OnePlus Watch 3 — их отличают Wear OS 5, до пяти дней автономной работы, ряд новых функций, а также все достоинства прошлогодней модели. Рекомендованная стоимость устройства выросла до $329.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

В прошлогодних умных часах OnePlus использовала оригинальный подход с двумя процессорами и программными платформами: Wear OS предложила поддержку приложений и передовых функций, а базовые возможности обрабатывал маломощный чип и экономичная платформа RTOS, которая обеспечила продолжительный срок службы. OnePlus Watch 3 стали немного изящнее: окружающее циферблат кольцо — безель — стало титановым, 1,5-дюймовый экран сохранил сапфировое покрытие, а поворотная головка сбоку используется для прокрутки интерфейса в Wear OS.

Размеры умных часов составляют внушительные 46,6 × 47,6 × 11,75 мм, масса без ремешка — 49,7 г. OnePlus Watch 3 поставляются в тёмной расцветке Obsidian Titanium с чёрным кольцом и Emerald Titanium с серебристым корпусом и кольцом — в обоих случаях титановым является только безель. Программных платформ по-прежнему две: Wear OS отвечает за широкий ассортимент функций и приложений, RTOS ограничивается уведомлениями, циферблатами и другими задачами с низким потреблением энергии. Из новых функций — видеоциферблаты и дистанционное управление сопряжёнными устройствами, в том числе прокрутка видео.

OnePlus Watch 3 оснащены мощным процессором Qualcomm Snapdragon W5+ для Wear OS и несколько модернизированным BES2800 для RTOS, встроенный накопитель имеет объём 32 Гбайт, ёмкость аккумулятора — 631 мА·ч. «Умный» режим управления питанием обеспечивает смарт-часам до 120 часов автономной работы, но на практике этот показатель зависит от активного циферблата и режима использования. Производитель усовершенствовал систему мониторинга физиологических показателей — новая «Лаборатория здоровья» (Health Lab) предлагает широкие возможности. Массив датчиков включает сенсор для измерения температуры запястья, 8-канальный сенсор сердечного ритма, 16-канальный пульсоксиметр.

Сенсор частоты сердечных сокращений может работать непрерывно, собирая статистику в реальном времени — поддерживается отслеживание состояния сосудов (Vascular Health) и снятие ЭКГ (кроме США). Во II квартале 2025 года в OnePlus Watch 3 добавится функция «60-секундная проверка состояния здоровья» (60-Second Health Check-In), которая включает снимок сердечного ритма, уровня кислорода в крови, «психического благополучия», температуры запястья, качества сна и «возраста сосудов» — это позволит быстро оценить ключевые факторы.

Умные часы предлагают улучшенный мониторинг сна, более сотни спортивных режимов, а в приложении Ohealth добавились новые форматы вывода показателей, включая динамику сна (Sleep Trends Analysis) и сердечного ритма (Heart Rate Trends). Рекомендованная розничная цена OnePlus Watch 3 составляет $329.

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Теги: oneplus, смарт-часы, wear os
oneplus, смарт-часы, wear os
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