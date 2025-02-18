Учёные не нашли препятствий для течения времени вспять, но путешествовать в прошлое это не поможет

Исследователи из Университета Суррея (University of Surrey) в Великобритании не нашли в квантовой физике признаков запрета на течение времени вспять. Работа носит теоретический характер и не подтверждена экспериментами. В то же время она будоражит воображение потенциальной осуществимостью путешествий в прошлое, что, к сожалению, несовместимо с классической физикой и миром, в котором мы живём.

В своём исследовании, удостоенном публикации в журнале Scientific Reports, учёные рассказали о поисках истоков времени. Они стремились найти такую физическую величину или её материальное воплощение, которое бы отвечало за течение времени. Найти искомое коллективу не удалось, но время и силы были потрачены не зря. Из проведённых вычислений следует, что в мире квантовой физики — там, в самой глубине микромира, где всё устроено не так, как в макромире, — нет формального запрета на течение времени в обратном направлении.

В мире нет ничего точнее уравнений квантовой физики. При должном старании и затратах на эксперименты теоретический результат может совпасть с измерениями до двенадцатой цифры после запятой. Поэтому практически любая математически верная выкладка может быть подтверждена экспериментально. Это означает, что многие фантастические сегодня проекты, которые по разным причинам пока невозможно проверить на практике, со временем могут стать реальностью.

Отсутствие теоретического запрета на эволюцию назад во времени могло бы стать одним из таких открытий. Однако на практике это не означает возможность путешествий в прошлое. Всё дело в том, что исследователи изучали не движение и перемещение в привычном смысле, как в научной фантастике, а эволюцию квантовых свойств элементарных частиц. Важно отметить, что учёные показали: их работа не противоречит законам термодинамики. При обращении вектора времени в прошлое энтропия снижается только в пределах квантовой системы, но в классической системе при этом продолжает расти.

Для проведения расчётов учёные воспользовались так называемой цепью Маркова, или термодинамикой Маркова. Это открытая квантовая система, эволюция которой зависит только от её текущего состояния и не имеет памяти. Иными словами, её будущее состояние не зависит от прошлого. Расчёты показывают, что квантовые состояния элементов такой системы способны эволюционировать с равной вероятностью как в будущее, так и в прошлое. Для системы нет разницы, в каком направлении направлен вектор времени. В квантовом мире отсутствует механизм, который мог бы помешать «прокрутить» ход времени вспять.