Nintendo прекратит выдавать золотые очки за покупку игр незадолго до новой презентации Switch 2

С 2018 года, приобретая игры для Nintendo Switch в рознице или цифровом магазине eShop, пользователи получали золотые очки для экономии на следующих покупках. В преддверии полноценной презентации Switch 2 эта программа уйдёт в прошлое.

Nintendo объявила, что свернёт инициативу «Золотые очки» (Gold Points) в рамках программы лояльности My Nintendo. Покупки перестанут приносить золотые очки с 25 марта в 7:00 по Москве.

Оформленные до 25 марта предзаказы (даже если оплата пройдёт после «дедлайна») золотые очки принесут вне зависимости от сроков выхода игры. Кроме того, уже заработанные баллы не сгорят до истечения 12 месяцев с их получения.

На доступность платиновых очков (выдаются за использование различных сервисов) ситуация с золотыми не повлияет: «Мы искренне благодарим вас за использование бонусной программы My Nintendo и извиняемся за неудобства».

Стоит отметить, что закрытие бонусной программы «Золотые очки» произойдёт всего за восемь дней до специальной презентации Nintendo Direct, посвящённой будущей гибридной игровой консоли Nintendo Switch 2.

Журналисты и игроки надеются, что отказ от золотых очков в преддверии нового показа Nintendo Switch 2 означает подготовку Nintendo к анонсу альтернативной бонусной программы (с прицелом на новую приставку).

Nintendo Switch 2 выйдет в 2025 году и будет совместима с цифровыми и розничными версиями игр для Switch. В то же время игровые ваучеры для оригинальной консоли не будут работать с эксклюзивами новой.