Очевидная задача производителей электронных книг — максимально точно передать ощущения от чтения бумажных изданий. В будущем некоторые из этих устройств можно будет даже открывать, как обычную книгу: тенденция на складные дисплеи лишь начинает своё шествие. Первой электронной книгой такого рода стала Readmoo MooInk V.

Readmoo MooInk V представили на выставке Touch Taiwan — электронная книга может похвастаться 8-дюймовым дисплеем с плотностью 300 пикселей на дюйм, то есть его разрешение больше, чем у стандартных для сегодняшних устройств — 1440 × 1872 пикселей. Панель изготовлена главным мировым специалистом по технологии электронных чернил — компанией E Ink. Это дисплей Gallery 3, отображающий 50 тысяч цветов. Корпус устройства выполнен из алюминиево-магниевого сплава, благодаря которому массу удалось снизить до 225 граммов.

Гибкий экран рассчитан на 200 000 циклов складывания. При средней частоте использования — пять сеансов чтения в день, что даёт десять действий складывания и раскладывания, — расчётный срок службы экрана достигает 55 лет. Электронной книгой можно пользоваться, разложив её на 180° или 90°. Основа технологии гибких панелей E Ink, как рассказал разработчик, была заложена 19 лет назад — первые реализации демонстрировала нидерландская компания Polymer Vision, но успеха на рынке она не добилась и была ликвидирована. Создание представленной на выставке панели заняло девять лет.

Readmoo не уточнила ни цену, ни дату начала продаж, ни географию распространения MooInk V. Однако появление устройства указывает на то, что вслед за ним появятся и аналогичные модели — в том числе от других производителей.