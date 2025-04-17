Motorola представила свой первый ноутбук — компактный Moto Book 60 с OLED, Intel Core и Wi-Fi 7

Компания Motorola представила свой первый портативный компьютер. Речь идёт о ноутбуке Moto Book 60, который объединяет премиальный дизайн с хорошей производительностью и будет доступен в нескольких конфигурациях.

Разработчики оснастили Moto Book 60 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Используется панель, обеспечивающая охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 100 %, а также поддержку технологий Dolby Vision и HDR. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе, соответствующем стандарту MIL-STD-810H, который обеспечивает защиту внутренних компонентов.

Покупатели смогут выбирать между версиями устройства с процессорами Intel Core 5 210H и Core 7 240H. Также предусмотрено 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 с возможностью увеличения до 32 Гбайт, а в качестве хранилища используется твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 512 Гбайт или 1 Тбайт. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 65 Вт через интерфейс USB Type-C.

В Moto Book 60 реализована поддержка Smart Connect — фирменного решения Motorola для синхронизации нескольких устройств. Оно включает функции Smart Clipboard, Swipe to Share и File Transfer, которые обеспечивают удобное взаимодействие со смартфонами и планшетами Motorola. За беспроводное подключение отвечают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Что касается доступных интерфейсов, то в конструкции предусмотрены два порта USB Type-A 3.2 Gen 1, два USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI, 3,5-миллиметровый аудиоразъём и кардридер для карт формата microSD. Имеются два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, веб-камера с защитным затвором и пара микрофонов. Ноутбук весит 1,39 кг и доступен в зелёном и синем цветовых вариантах.

Стоимость Moto Book 60 зависит от выбранной конфигурации. Версия с чипом Core 5, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ стоит около $780. Вариант с Core 7, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ оценён в $875, а за модель с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ придётся заплатить $920.