Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Nothing представила наушники CMF Buds 2 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nothing представила наушники CMF Buds 2 с гибридным шумоподавлением и автономностью до 55 часов за  $59

Компания Nothing без лишней помпы представила наушники CMF Buds 2. Отличительной чертой CMF Buds 2 является встроенный в зарядный кейс диск управления Smart Dial. По умолчанию он отвечает за регулировку громкости и управление воспроизведением, но пользователи могут изменить его настройки в приложении Nothing X для управления шумоподавлением, голосовым помощником и другими функциями. CMF Buds 2 можно одновременного подключить к двум устройствам.

Источник изображений: CMF by Nothing

Источник изображений: CMF by Nothing

Наушники CMF Buds 2 оснащены 11-миллиметровым драйвером PMI (полиметакрилимид) с поддержкой технологией Ultra Bass 2.0. Беспроводной протокол Bluetooth 5.4 обеспечивает одновременное подключение к двум устройствам. CMF Buds 2 совместимы со стандартами Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

CMF Buds 2 оснащены интеллектуальной системой гибридного активного шумоподавления (ANC) с уровнем до 48 дБ, что на 6 дБ выше, чем у предыдущей версии. ANC обрабатывает широкий диапазон частот вплоть до 5200 Гц. Каждый наушник оборудован тремя высококачественными микрофонами с поддержкой пространственного звучания Spatial Audio и технологиями Clear Voice Technology 3.0 и Wind-Noise Reduction 3.0, которые обеспечивают чёткий и естественный голос собеседника даже в условиях повышенного шума и сильного ветра.

Ёмкость аккумулятора наушников — 53 мА·ч, зарядного кейса — 460 мА·ч. Время автономной работы составляет до 13,5 часов с выключенным шумоподавлением и 7,5 часов — с включённым. С зарядным кейсом максимальное время работы увеличивается до 55 часов с выключенным шумоподавлением и до 26 часов — с включённым. Быстрая зарядка через порт USB Type-C в течение 10 минут обеспечивает до 7,5 часов воспроизведения.

Источник изображений: CMF by Nothing

Включение специального игрового режима автоматически активирует режим низкой задержки при сопряжении с телефонами CMF или Nothing, уменьшая задержку в среднем на 50–100 мс. Наушники поддерживают кодеки AAC и SBC, совместимы с Android 6.0 и выше, iOS 13 и выше. Возможна интеграция с чат-ботом ChatGPT через приложение Nothing X.

Наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP55, а кейс — по IPX2. Размеры наушников составляют 33,4 × 20,6 × 22,8 мм, вес — 4,9 г. Зарядный кейс размерами 53,3 × 53,3 × 23 мм весит 41,5 г. CMF Buds 2 выпускаются в тёмно-сером, светло-зелёном и оранжевом цветах и ​​оцениваются производителем в $59.

Источник изображений: CMF by Nothing

28 апреля планируется запуск наушников Buds 2a и Buds 2 Plus.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Официально: Nothing Phone (3) выйдет в третьем квартале
Nothing рассказала, когда представит недорогой смартфон CMF Phone 2 Pro
«Идеальный снимок. Скоро» — Nothing намекнула на скорый выход CMF Phone 2
Nothing раскрыла некоторые характеристики смартфона CMF Phone 1, смарт-часов CMF Watch Pro 2 и наушников CMF Buds Pro 2
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 6 Pro с тройными динамиками и радиусом подключения до 130 метров
Стандарт HDMI 2.2 выйдет в январе: вырастут разрешение, частота обновления и пропускная способность
Теги: nothing, cmf by nothing, cmf buds 2, наушники, шумоподавление
nothing, cmf by nothing, cmf buds 2, наушники, шумоподавление
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.