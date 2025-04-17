Nothing представила наушники CMF Buds 2 с гибридным шумоподавлением и автономностью до 55 часов за  $59

Компания Nothing без лишней помпы представила наушники CMF Buds 2. Отличительной чертой CMF Buds 2 является встроенный в зарядный кейс диск управления Smart Dial. По умолчанию он отвечает за регулировку громкости и управление воспроизведением, но пользователи могут изменить его настройки в приложении Nothing X для управления шумоподавлением, голосовым помощником и другими функциями. CMF Buds 2 можно одновременного подключить к двум устройствам.

Наушники CMF Buds 2 оснащены 11-миллиметровым драйвером PMI (полиметакрилимид) с поддержкой технологией Ultra Bass 2.0. Беспроводной протокол Bluetooth 5.4 обеспечивает одновременное подключение к двум устройствам. CMF Buds 2 совместимы со стандартами Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

CMF Buds 2 оснащены интеллектуальной системой гибридного активного шумоподавления (ANC) с уровнем до 48 дБ, что на 6 дБ выше, чем у предыдущей версии. ANC обрабатывает широкий диапазон частот вплоть до 5200 Гц. Каждый наушник оборудован тремя высококачественными микрофонами с поддержкой пространственного звучания Spatial Audio и технологиями Clear Voice Technology 3.0 и Wind-Noise Reduction 3.0, которые обеспечивают чёткий и естественный голос собеседника даже в условиях повышенного шума и сильного ветра.

Ёмкость аккумулятора наушников — 53 мА·ч, зарядного кейса — 460 мА·ч. Время автономной работы составляет до 13,5 часов с выключенным шумоподавлением и 7,5 часов — с включённым. С зарядным кейсом максимальное время работы увеличивается до 55 часов с выключенным шумоподавлением и до 26 часов — с включённым. Быстрая зарядка через порт USB Type-C в течение 10 минут обеспечивает до 7,5 часов воспроизведения.

Включение специального игрового режима автоматически активирует режим низкой задержки при сопряжении с телефонами CMF или Nothing, уменьшая задержку в среднем на 50–100 мс. Наушники поддерживают кодеки AAC и SBC, совместимы с Android 6.0 и выше, iOS 13 и выше. Возможна интеграция с чат-ботом ChatGPT через приложение Nothing X.

Наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP55, а кейс — по IPX2. Размеры наушников составляют 33,4 × 20,6 × 22,8 мм, вес — 4,9 г. Зарядный кейс размерами 53,3 × 53,3 × 23 мм весит 41,5 г. CMF Buds 2 выпускаются в тёмно-сером, светло-зелёном и оранжевом цветах и ​​оцениваются производителем в $59.

28 апреля планируется запуск наушников Buds 2a и Buds 2 Plus.