AOC выпустила 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с QHD, 180 Гц и подсветкой Mini-LED

Компания AOC представила 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с подсветкой Mini-LED. Благодаря наличию 4608 мини-светодиодов и 1152 локальных зон затемнения динамическая контрастность монитора достигает 80 000 000:1, а статическая — 5000:1.

В основе AOC Q27G40XMN используется 10-битная (8 бит + FRC) VA-матрица с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей, частоты обновления 180 Гц и временем отклика 0,5 мс. Для дисплея заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 97-процентный — DCI-P3. Типичная яркость монитора составляет 450 кд/м². Пиковое значение яркости — 1200 кд/м². Благодаря этому AOC Q27G40XMN получил сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Новинка поддерживает адаптивную технологию синхронизации изображения.

Монитор поставляется с подставкой, позволяющей регулировать только угол наклона дисплея. Тем, кому требуется больше эргономических настроек, доступны сторонние кронштейны — у монитора есть крепления VESA 100 × 100. В оснащение входят один разъём DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0.

Стоимость AOC Q27G40XMN составляет $299.99. Он уже поступил в продажу.