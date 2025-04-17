Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... AOC выпустила 27-дюймовый игровой монито...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AOC выпустила 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с QHD, 180 Гц и подсветкой Mini-LED

Компания AOC представила 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с подсветкой Mini-LED. Благодаря наличию 4608 мини-светодиодов и 1152 локальных зон затемнения динамическая контрастность монитора достигает 80 000 000:1, а статическая — 5000:1.

Источник изображений: AOC

Источник изображений: AOC

В основе AOC Q27G40XMN используется 10-битная (8 бит + FRC) VA-матрица с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей, частоты обновления 180 Гц и временем отклика 0,5 мс. Для дисплея заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 97-процентный — DCI-P3. Типичная яркость монитора составляет 450 кд/м². Пиковое значение яркости — 1200 кд/м². Благодаря этому AOC Q27G40XMN получил сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Новинка поддерживает адаптивную технологию синхронизации изображения.

Монитор поставляется с подставкой, позволяющей регулировать только угол наклона дисплея. Тем, кому требуется больше эргономических настроек, доступны сторонние кронштейны — у монитора есть крепления VESA 100 × 100. В оснащение входят один разъём DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0.

Стоимость AOC Q27G40XMN составляет $299.99. Он уже поступил в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AOC представила пару быстрых геймерских мониторов: CU34G4Z с 34" и 240 Гц и 25G4SXU с 24,5" и 300 Гц
AOC представила 24-дюймовый монитор с частотой 120 Гц и стоимостью $55
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор Q27G3H с 1440p и 200 Гц за $158
AOC представила недорогие игровые мониторы AGON G42 — IPS, до 27 дюймов, Full HD и 180 Гц
Samsung стала крупнейшим в мире производителем телевизоров 19-й год подряд, а LG — первая в сегменте OLED
TCL тоже обвинили в отсутствии квантовых точек в её QLED-телевизорах
Теги: aoc, игровой монитор, va матрица, mini-led
aoc, игровой монитор, va матрица, mini-led
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.