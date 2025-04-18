Лицо к осмотру: Discord начал тестировать распознавание лиц для проверки возраста пользователей перед просмотром контента 18+

Платформа Discord пользуется популярностью как у геймеров, так и у обычных пользователей. В прошлом сервис обвиняли в том, что он не обеспечивает должную защиту несовершеннолетних пользователей от несоответствующего их возрасту контента. Discord стремится исправить ситуацию, в том числе за счёт внедрения функции проверки возраста с помощью сканирования лица, которая на данный момент находится на этапе тестирования.

В компании подтвердили, что проверка возраста с помощью сканирования лица является инструментом возрастного контроля для доступа к определённым пространствам или функциям сервиса. Отмечается, что одним из приоритетных вопросов является сохранение конфиденциальности, поскольку с проверкой возраста в первую очередь столкнутся молодые пользователи Discord, пытающиеся получить доступ к контенту с возрастными ограничениями.

В сообщении сказано, что используемые для проверки возраста данные обрабатываются один раз и не хранятся на серверах Discord. Проверка возраста может осуществляться не только посредством анализа биометрических данных, но и через идентификатор платформы. Используемое для сканирования лица решение полностью работает на локальном устройстве пользователя, т.е. биометрические данные не будут пересылаться куда-либо по сети.

Вопрос конфиденциальности в данном случае действительно важен, поскольку новый способ проверки возраста в Discord предполагает сканирование официального документа, удостоверяющего личность человека, с помощью камеры смартфона. По словам представителя компании, скан документа удаляется после прохождения проверки. В настоящее время новая функция в тестовом режиме доступна в Великобритании и Австралии.