Повышение цен сработало: квартальная выручка Netflix подскочила до $10,5 млрд

Компания Netflix объявила финансовые результаты по итогам первого квартала. За несколько месяцев с момента повышения цен объём полученной Netflix выручки вырос до $10,5 млрд, что на 13 % больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года. Чистая прибыль увеличилась до $2,9 млрд, и компания заявляет, что ожидает дальнейшего роста в ближайшие месяцы, когда эффект от недавнего повышения цен станет ощутим в полной мере.

В январе Netflix повысила цены на большинство тарифных планов, в результате чего цена премиального тарифа выросла до $24,99 в месяц. В дополнение к этому компания повысила стоимость доступа к опции Extra Member для совместного использования паролей до $8,99 в месяц. Стоимость услуг компании уже выросла в США, Великобритании и Аргентине, а в скором времени это также затронет Францию.

Этот квартал стал первым, когда Netflix не объявила о том, как за трёхмесячный период изменилась пользовательская база сервиса. В январе этого года компания сообщала, что пользовательская база платформы превысила 300 млн подписчиков. Во время объявления финансовых результатов член совета директоров Netflix Грег Питерс (Greg Peters) рассчитывает «примерно удвоить» доходы от рекламы в 2025 году. Для достижения этой цели компания в начале года запустила собственную рекламную платформу.

Также было сказано о переменах, которые ждут Netflix. Питерс подтвердил, что позднее в этом году изменится дизайн домашней страницы приложения Netflix. Он также намекнул на появление интерактивной функции поиска с использованием генеративных ИИ-технологий. Когда именно функции на основе искусственного интеллекта могут стать частью платформы потокового вещания, не уточняется.