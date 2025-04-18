Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Повышение цен сработало: квартальная выр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Повышение цен сработало: квартальная выручка Netflix подскочила до $10,5 млрд

Компания Netflix объявила финансовые результаты по итогам первого квартала. За несколько месяцев с момента повышения цен объём полученной Netflix выручки вырос до $10,5 млрд, что на 13 % больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года. Чистая прибыль увеличилась до $2,9 млрд, и компания заявляет, что ожидает дальнейшего роста в ближайшие месяцы, когда эффект от недавнего повышения цен станет ощутим в полной мере.

Источник изображения: Venti Views / Unsplash

Источник изображения: Venti Views / Unsplash

В январе Netflix повысила цены на большинство тарифных планов, в результате чего цена премиального тарифа выросла до $24,99 в месяц. В дополнение к этому компания повысила стоимость доступа к опции Extra Member для совместного использования паролей до $8,99 в месяц. Стоимость услуг компании уже выросла в США, Великобритании и Аргентине, а в скором времени это также затронет Францию.

Этот квартал стал первым, когда Netflix не объявила о том, как за трёхмесячный период изменилась пользовательская база сервиса. В январе этого года компания сообщала, что пользовательская база платформы превысила 300 млн подписчиков. Во время объявления финансовых результатов член совета директоров Netflix Грег Питерс (Greg Peters) рассчитывает «примерно удвоить» доходы от рекламы в 2025 году. Для достижения этой цели компания в начале года запустила собственную рекламную платформу.

Также было сказано о переменах, которые ждут Netflix. Питерс подтвердил, что позднее в этом году изменится дизайн домашней страницы приложения Netflix. Он также намекнул на появление интерактивной функции поиска с использованием генеративных ИИ-технологий. Когда именно функции на основе искусственного интеллекта могут стать частью платформы потокового вещания, не уточняется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Эпический» сериал Netflix по Assassin’s Creed впервые за несколько лет подал признаки жизни
Первый руководитель игрового направления Netflix покинул компанию после перехода в отдел генеративного ИИ
В четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix появится персонаж из первой The Witcher от CD Projekt Red
Роскомнадзор порекомендовал перестать пользоваться зарубежными протоколами VPN
Давно заблокированный в России пиратский сайт Rutracker вообще перестал открываться
В RuStore появилась оплата ChatGPT и других ИИ-сервисов рублями, но с большой наценкой
Теги: netflix, видеосервис, финансовый отчёт
netflix, видеосервис, финансовый отчёт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.