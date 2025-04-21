Oukitel покажет на выставке «Связь-2025» защищённые смартфоны WP100 Titan, WP200 Pro, WP300 и другие новинки

Компания Oukitel представит свои последние новинки на российской выставке «Связь-2025», которая пройдёт с 22 до 25 апреля. Вниманию посетителей на стенде компании под номером 22E24 будут предложены новейшие защищённые смартфоны компании, включая модель WP100 Titan с огромной батареей и встроенным проектором, а также WP200 Pro и WP300 с модульными задними экранами, которые отсоединяются и могут использоваться в качестве наушников или смарт-часов.

Смартфон Oukitel WP100 Titan выделяется в первую очередь своей гигантской батареей, ёмкость которой составляет 33 000 мА·ч, что обеспечивает возможность работы в режиме ожидания до 4459 часов. Помимо этого данный смартфон отличается встроенным проектором.

Обладая защитой от влаги и пыли, а также ударов и падений согласно стандартам IP68/IP69K и требованиям спецификаций MIL-STD-810G, смартфон Oukitel WP100 Titan станет надёжным спутником в походах и путешествиях. На привале можно будет воспользоваться для освещения встроенным фонариком на 1200 люмен и даже посмотреть фильм с помощью имеющегося проектора яркостью 100 люмен с возможностью отображать картинку с разрешением 854 × 480 пикселей.

Запечатлеть памятные моменты путешествия поможет камера с 200-мегапиксельным сенсором, дополненная 20-мегапиксельной камерой ночного видения, обеспечивающей возможность съёмки в ночное время суток, а также 2-Мп датчиком для макросъёмки. Фронтальная камера с 32-мегапиксельным сенсором позволит сделать качественные селфи.

Oukitel WP100 Titan оснащён 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 650 кд/м2, защищённым от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass. Также имеется режим для управления работой устройства касаниями экрана в перчатках.

Высокую производительность смартфона обеспечивает 4-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с 5G-модемом и тактовой частотой до 2,6 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 16 Гбайт с возможностью расширение до 48 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 512 Гбайт. При необходимости хранилище можно расширить с помощью карты microSD.

Oukitel WP100 Titan поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, позволяющую быстро восполнить заряд, а также имеет функцию реверсивной зарядки на 18 Вт для подзарядки с его помощью других устройств. Для управления устройством используется ОС Android 14.

Oukitel WP200 Pro оснащён двумя экранами — основным с 6,7-дюймовой AMOLED-панелью и небольшим дополнительным экраном на задней панели, выполненным в виде модуля, который можно отсоединять и использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры или фитнес-браслета. Основной экран поддерживает разрешение FHD+ (2412 × 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м2. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla 5.

Смартфон базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре Mediatek Dimensity 8200, обеспечивающем высокопроизводительную работу в играх, ресурсоёмких приложениях и в режиме многозадачности. Объём оперативной памяти LPDDR5x составляет 24 Гбайт с возможностью виртуального расширения до 72 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя UFS4.0 равна 1 Тбайт.

Смартфон получил мощную основную камеру со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM6 размером 1/1,67 дюйма и диафрагмой f/1,89, которую дополняют 2-мегапиксельная камера для макросъёмки (f/2,2) и датчик глубины. Для съёмки селфи используется фронтальная камера с разрешением 32 мегапикселя и диафрагмой f/2,2.

Ещё одно отличие Oukitel WP200 Pro — массивная батарея ёмкостью 8800 мА·ч, обеспечивающая до 52 часов разговора без подзарядки и до 47,5 дня работы в режиме ожидания. Благодаря быстрой зарядке мощностью 45 Вт на восполнение заряда не уйдёт много времени.

Oukitel WP200 Pro относится к категории сверхпрочных устройств с повышенной надёжностью и долговечностью. По защите влаги и пыли он соответствует стандартам IP68/IP69K, а также обладает устойчивостью к ударам, выдерживая без потери работоспособности падение с высоты 1,5 м на твёрдую поверхность. Смартфон работает под управлением Android 15 с ИИ-помощником Gemini и набором инструментов на базе ИИ.

Oukitel решила не ограничиваться одним смартфоном со съёмным модулем, который может превращаться в смарт-часы или беспроводной наушник. Смартфон Oukitel WP300 тоже обладает модульным дизайном 3-в-1, предлагая съёмный модуль, который может выступать в качестве смарт-часов или беспроводного наушника. Этот аппарат поступит в продажу в июне, а его ключевым отличием от модели WP200 Pro является почти вдвое более ёмкая батарея — 16 000 мА·ч.