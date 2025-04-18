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Цифровой белорусский рубль «полноценно» заработает во второй половине 2026 года

Власти Беларуси планируют во второй половине года «полноценно» ввести в оборот цифровой белорусский рубль (ЦБР), рассказал председатель правления Национального банка республики Роман Головченко.

Источник изображения: Rodeo / unsplash.com

Источник изображения: Rodeo / unsplash.com

Под полноценным введением в оборот понимается возможность использования ЦБР субъектами хозяйствования; госорганы и граждане смогут применять цифровую валюту в 2027 году. Созданием платформы ЦБР занимается «Центр банковских решений», выступающий одним из основных разработчиков Национального банка РБ. В основе проекта — открытый блокчейн Hyperledger Fabric с исходным кодом от Linux Foundation.

Проект цифрового белорусского рубля является одним из приоритетных для ведомства, отметил господин Головченко. Главный вопрос, который решит электронная форма национальной валюты, — сохранность средств. Важной является возможность проследить, как «цифровые деньги проходят по всей цепочке»; перспективным представляется и применение ЦБР в трансграничных расчётах — здесь Беларусь «очень плотно взаимодействует» с Россией.

«Очень важно, чтобы эти валюты, что называется, "общались" друг с другом, и мы могли проводить трансграничные сделки. Сейчас, параллельно с созданием инфраструктуры белорусского цифрового рубля, уже работаем и над совместным планом действий по использованию этих инструментов во взаимных расчётах», — подчеркнул глава Нацбанка.

В России пилот цифрового рубля уже вышел на второй этап. Его масштабное внедрение, согласно первоначальным планам, должно было начаться летом 2025 года, но недавно запуск электронной валюты перенесли на неопределённый срок. По завершении тестирования, в котором принимают участие 15 банков и около 30 компаний, и после анализа результатов пилота регулятор определит новую дату. С 25 августа 2025 года стартует эксперимент по использованию цифрового рубля при выплатах социальных пособий и расходов на капитальное строительство.

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Теги: беларусь, цифровой рубль, cbdc
беларусь, цифровой рубль, cbdc
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