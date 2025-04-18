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В Индии представили ароматизированный смартфон Infinix Note 50s 5G+

Infinix представила новое устройство линейки Note 50, обладающее уникальной особенностью: смартфон Infinix Note 50s 5G+ может похвастаться ароматизированной задней панелью.

Источник изображений: Infinix

Источник изображений: Infinix

Infinix Note 50s 5G+ относится к категории доступных смартфонов среднего класса — он работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 и оснащён двойной камерой. Устройство оборудовано 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м²; предусмотрено слегка изогнутое с обеих сторон защитное стекло Gorilla Glass 5. Блок камер выполнен в форме вытянутого восьмиугольника, соответствующего стилю линейки Note 50: здесь размещены основная камера с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682, вспомогательная 2-мегапиксельная камера, двойная светодиодная вспышка и активная подсветка Halo с несколькими режимами — она также может использоваться как индикатор уведомлений.

Источник изображений: Infinix

Отличительной особенностью Infinix Note 50s 5G+ является ароматизированная задняя крышка. Эффект достигается благодаря технологии Energizing Scent-Tech, однако она применяется только в синей расцветке Marine Drift Blue с покрытием из веганской кожи. В покрытие интегрированы микрокапсулы, которые выделяют аромат на протяжении длительного времени. Запах включает нотки моря, лимона, ландыша, амбры и ветивера. Интенсивность и продолжительность аромата зависят от нескольких факторов, включая условия эксплуатации устройства.

Источник изображений: Infinix

В качестве программной платформы используется Android 15 с оболочкой XOS 15. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт — адаптер входит в комплект поставки. Поддерживается прямая подача питания, а также возможность зарядки других устройств с мощностью 10 Вт. Infinix Note 50s 5G+ доступен в расцветках Marine Drift Blue, Titanium Grey (серый) и Burgundy Red (красный); предлагаются конфигурации 8/128 Гбайт за 15 999 индийских рупий ($190) и 8/256 Гбайт за 17 990 рупий ($210). Продажи в Индии стартуют 24 апреля.

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Теги: infinix, смартфон, аромат
infinix, смартфон, аромат
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