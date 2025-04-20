Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности

Microsoft постепенно отказывается от поддержки технологии VBS enclaves в Windows 11 23H2 и более ранних версиях, оставляя её только в актуальной Windows 11 24H2. Как подчёркивает издание XDA Developers, Microsoft, таким образом, стимулирует переход на новую версию ОС не добавлением функций, а, наоборот, их изъятием из старых релизов.

Компания официально объявила на своём сайте Microsoft Learn, что поддержка VBS-анклавов в Windows 11 23H2 и старых версиях прекращается. В то же время Windows 11 24H2 и будущие обновления сохранят эту функцию, которая позволяют изолировать критически важные данные, такие как пароли и личную информацию, от других приложений и даже самой системы.

Однако для обычных пользователей это изменение не станет катастрофой. С проблемами столкнуться в первую очередь разработчики, использующие анклавы VBS в своих приложениях, так как без поддержки этой функции защищённые элементы программ могут перестать работать корректно. Как отмечают в компании, при создании приложений, использующих VBS, для тестирования теперь потребуется как минимум Windows 11 24H2.

Напомним, анклавы VBS — это механизм виртуализации, который создаёт изолированные зоны для выполнения кода и хранения конфиденциальных данных. Без него уязвимости в системе или вредоносные программы потенциально могут получить доступ к защищённой информации. Хотя Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности для Windows 11 23H2, отсутствие этой функции делает систему менее защищённой по сравнению с версией 24H2.

Microsoft также напоминает, что поддержка Windows 11 23H2 полностью прекратится 11 ноября 2025 года. После этой даты компьютеры с данной версией перестанут получать даже базовые исправления уязвимостей.