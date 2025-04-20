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Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности

Microsoft постепенно отказывается от поддержки технологии VBS enclaves в Windows 11 23H2 и более ранних версиях, оставляя её только в актуальной Windows 11 24H2. Как подчёркивает издание XDA Developers, Microsoft, таким образом, стимулирует переход на новую версию ОС не добавлением функций, а, наоборот, их изъятием из старых релизов.

Источник изображения: xda-developers.com

Источник изображения: xda-developers.com

Компания официально объявила на своём сайте Microsoft Learn, что поддержка VBS-анклавов в Windows 11 23H2 и старых версиях прекращается. В то же время Windows 11 24H2 и будущие обновления сохранят эту функцию, которая позволяют изолировать критически важные данные, такие как пароли и личную информацию, от других приложений и даже самой системы.

Однако для обычных пользователей это изменение не станет катастрофой. С проблемами столкнуться в первую очередь разработчики, использующие анклавы VBS в своих приложениях, так как без поддержки этой функции защищённые элементы программ могут перестать работать корректно. Как отмечают в компании, при создании приложений, использующих VBS, для тестирования теперь потребуется как минимум Windows 11 24H2.

Напомним, анклавы VBS — это механизм виртуализации, который создаёт изолированные зоны для выполнения кода и хранения конфиденциальных данных. Без него уязвимости в системе или вредоносные программы потенциально могут получить доступ к защищённой информации. Хотя Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности для Windows 11 23H2, отсутствие этой функции делает систему менее защищённой по сравнению с версией 24H2.

Microsoft также напоминает, что поддержка Windows 11 23H2 полностью прекратится 11 ноября 2025 года. После этой даты компьютеры с данной версией перестанут получать даже базовые исправления уязвимостей.

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Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
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