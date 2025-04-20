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Adata представила первую в мире карту памяти SD 8.0 Express — до 1600 Мбайт/с

Adata была в авангарде, когда первой выпустила карты памяти стандарта SD 7.0 Express со скоростью чтения около 800 Мбайт/с. Компания продолжила эту тенденцию, представив первую в отрасли карту памяти стандарта SD 8.0 Express, обеспечивающую скорость последовательного чтения до 1600 Мбайт/с.

Источник изображений: Adata

Источник изображений: Adata

Благодаря переходу с PCIe Gen3 x1 на PCIe Gen3 x2 разработчикам удалось вдвое увеличить пропускную способность новой карты Premier Extreme SD 8.0 Express — с 985 Мбайт/с до 1996 Мбайт/с. Это теоретически достижимая скорость передачи данных; фактическая скорость чтения и записи составляет 1600 Мбайт/с и 1200 Мбайт/с соответственно. Любопытно, что это значение не является пределом для стандарта SD 8.0 Express, поскольку в будущем появятся карты памяти с интерфейсом PCIe Gen4 x2, для которого максимальная скорость передачи данных составит около 4 Гбайт/с.

Что касается карты Premier Extreme SD 8.0 Express ёмкостью 512 Гбайт, она поддерживает классы скорости U3 и V30, что делает новинку подходящей для записи 4K-видео и изображений в формате RAW. Реализована поддержка технологии коррекции ошибок LDPC ECC и возможность одновременного подключения нескольких устройств для повышения уровня интеграции данных. Карта прошла испытания на устойчивость к влаге, физическому воздействию, статическому электричеству и экстремальным температурам.

Источник изображений: Adata

Вместе с новой картой памяти Adata представила 13-граммовый USB-накопитель UE720, который будет доступен в версиях на 64, 128 и 256 Гбайт. Он обеспечивает скорость чтения и записи до 500 Мбайт/с и до 450 Мбайт/с соответственно, используя интерфейс USB 3.2 Gen 2.

Ещё одной новинкой стал корпус для твердотельных накопителей EC680. Он выполнен из алюминия и предназначен для использования с накопителями M.2 форматов 2280, 2242 и 2230. В конструкции предусмотрены интерфейсы USB 3.2 Gen2 x1 и USB Type-C. Устройство обеспечивает скорость чтения и записи до 1050 Мбайт/с и до 1000 Мбайт/с соответственно. Отмечается, что для установки накопителя не требуются дополнительные инструменты, а наличие разъёма USB-C делает корпус совместимым с различными платформами. Розничная стоимость новинок и сроки начала продаж озвучены не были.

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Теги: sd 8.o express, adata, карта памяти
sd 8.o express, adata, карта памяти
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